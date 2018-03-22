Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

СБУ разоблачила группу вандалов, осквернивших польские и еврейские памятники

СБУ разоблачила группу вандалов, осквернивших польские и еврейские памятники

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Чернигове организованную группировку, которая по заказу российских спецслужб осуществляла преступления, направленные на разжигание межнациональной розни и нанесение ущерба международному имиджу Украины. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, как сообщается, правоохранители установили, что участники группировки причастны к совершению ряда актов вандализма в отношении объектов польского и еврейского культурно-религиозного наследия на территории Сумской и Волынской областей.

Оперативники задокументировали, что в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе Мельники Шацкого района Волынской области злоумышленники обрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, погибших в сентябре 1939 года в боях с Красной армией. В ночь с 29 на 30 декабря 2017 года вандалы нанесли антисемитскую надпись на здании иудейской общины «Еврейский дом» в Сумах.

Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли 8 тротиловых шашек, 5 гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинскую символику и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.110, ч.1 ст.111 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Как сообщали СМИ, 21 марта 2018 года прокуратура АР Крым сообщила, что ее сотрудниками совместно с СБУ в рамках уголовного производства были проведены 6 обысков по месту жительства лиц, причастных к организации антигосударственных акций в Украине, направленных на нанесение вреда международному имиджу страны и дестабилизации общественно-политической ситуации, в Чернигове.

В ходе указанных обысков обнаружены и изъяты запрещенные предметы, в том числе, гранаты, тротиловые шашки с электрическими запалами, а также карты регионов Украины с отметками мест, «георгиевские» ленточки и российские флаги, что свидетельствует о подготовке к указанным противоправным антиукраинским акций.

В прокуратуре напомнили, что 12 марта текущего года в рамках этого же уголовного производства провели 28 обысков в Днепропетровской, Львовской, Херсонской, Николаевской, Херсонской областях и Киеве.

Как сообщала «Фраза», в июле 2016 года на кладбище в селе Монаши (Белгород-Днестровский район Одесской области) неизвестные повредили 152 памятника.

В ночь на 21 декабря 2016 года в Умани группа неизвестных напала на синагогу, расположенную неподалеку от могилы еврейского праведника Рабби Нахмана. Злоумышленники забросали внутренние помещения здания кусками свинины и облили красной краской. Кроме того, радикалы бросили в помещении свиную голову с вырезанной на ней свастикой.

20 марта 2017 года в Одесской области Украины на еврейском кладбище вандалы разбилии перевернули памятники погибшим во время Второй мировой войны.

В апреле 2017 года в селе Петрыкив Тернопольской области неизвестные осквернили памятный камень на могиле жертв Холокоста.

Летом того же года во Львове неизвестные бросили коктейль Молотова в здание синагоги на улице Братьев Михновских и исписали оскорбительными высказываниями стены здания синагоги на улице Шолом-Алейхема.

2 октября министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что правоохранители задержали группу злоумышленников, которых подозревают в совершении преступлений направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов. По мнению следствия, задержанные связаны с бывшими депутатами из «Парии регионов» Сергеем Тулубом и Владимиром Олейником.

Среди доказанных преступлений группы указывалось, в частности, осквернение Центральной еврейской синагоги в Черновцах.

В конце 2017 года неизвестные разрисовали антисемитскими надписями ряд зданий, связанных с еврейской тематикой, в Одессе. В частности, оскорбительные надписи появились на здании областного архива, которое в прошлом было синагогой, а сейчас его планируют передать еврейской общине.

22 февраля 2018 года в пресс-службе главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля сообщили, что двое граждан Польши пытались поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья.

Тэги: группа, СБУ, задержание, вандализм, Сумская область, криминал, Чернигов, Волынская область

Комментарии

Колонка автора
22.03.18 09:59

Обнадеживающая неопределенность

Автор: Дмитро Шурхало

Статьи

22.03.18 09:28

Рискнет ли власть закрыть Савченко в СИЗО: прогнозы экспертов

Автор: Елена Коваленко

Главная новость дня

Луценко намекнул, кто является «кукловодом» Савченко, и пообещал привлечь его к ответственности

Луценко намекнул, кто является «кукловодом» Савченко, и пообещал привлечь его к ответственности
22.03.18 14:58
617
Последние новости
22.03.18 16:39

В Запорожье ветераны АТО подрались с полицией
22.03.18 16:19

СБУ разоблачила группу вандалов, осквернивших польские и еврейские памятники
22.03.18 16:14

ИНТЕР» заявляет о незаконности, примененных к нему санцкий
22.03.18 15:59

Известный китайский брэнд создает смартфон, поддерживающий блокчейн
22.03.18 15:50

«Меньше двух литров водки не выпивала»: Москаль утверждает, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной
22.03.18 15:43

Цукерберг рассказал, как произошла скандальная утечка данных миллионов пользователей Facebook
22.03.18 14:58

Луценко намекнул, кто является «кукловодом» Савченко, и пообещал привлечь его к ответственности
22.03.18 14:32

Нардепы отказываются проходить проверку на наличие оружия
22.03.18 14:25

Депутаты согласились на арест Савченко. Ее задержали прямо в здании Верховной Рады
22.03.18 13:57

ГПУ опубликовала видео о том, как Савченко готовила «теракт, направленный на свержение украинского государства»

Интервью

21.03.18 09:28

Житель Донецка: Большинство дончан не будет бунтовать, если Украина вернёт контроль над городом

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
«Меньше двух литров водки не выпивала»: Москаль утверждает, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной
«Меньше двух литров водки не выпивала»: Москаль утверждает, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной
«Меньше двух литров водки не выпивала»: Москаль утверждает, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной
«Меньше двух литров водки не выпивала»: Москаль утверждает, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной
Нардепы отказываются проходить проверку на наличие оружия
Нардепы отказываются проходить проверку на наличие оружия
Депутаты согласились на арест Савченко. Ее задержали прямо в здании Верховной Рады
Депутаты согласились на арест Савченко. Ее задержали прямо в здании Верховной Рады
ГПУ опубликовала видео о том, как Савченко готовила «теракт, направленный на свержение украинского государства»
ГПУ опубликовала видео о том, как Савченко готовила «теракт, направленный на свержение украинского государства»
Луценко рассказывает подробности подготовки государственного переворота Савченко и Рубаном. Онлайн-трансляция
Луценко рассказывает подробности подготовки государственного переворота Савченко и Рубаном. Онлайн-трансляция
Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат
Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат
Не пропустите продолжение культового бойцовского экшна. Скоро на украинских экранах
Не пропустите продолжение культового бойцовского экшна. Скоро на украинских экранах
Российский телеведущий оговорился по Фрейду, говоря о поздравлении Трампом Путина
Российский телеведущий оговорился по Фрейду, говоря о поздравлении Трампом Путина
«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
«Ты тварь! Ты с*ка!»: на Киевщине учительница оскорбляла ученика во время урока
«Ты тварь! Ты с*ка!»: на Киевщине учительница оскорбляла ученика во время урока
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов