СБУ разоблачила группу вандалов, осквернивших польские и еврейские памятники

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Чернигове организованную группировку, которая по заказу российских спецслужб осуществляла преступления, направленные на разжигание межнациональной розни и нанесение ущерба международному имиджу Украины. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, как сообщается, правоохранители установили, что участники группировки причастны к совершению ряда актов вандализма в отношении объектов польского и еврейского культурно-религиозного наследия на территории Сумской и Волынской областей.

Оперативники задокументировали, что в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе Мельники Шацкого района Волынской области злоумышленники обрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, погибших в сентябре 1939 года в боях с Красной армией. В ночь с 29 на 30 декабря 2017 года вандалы нанесли антисемитскую надпись на здании иудейской общины «Еврейский дом» в Сумах.

Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли 8 тротиловых шашек, 5 гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинскую символику и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.110, ч.1 ст.111 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Как сообщали СМИ, 21 марта 2018 года прокуратура АР Крым сообщила, что ее сотрудниками совместно с СБУ в рамках уголовного производства были проведены 6 обысков по месту жительства лиц, причастных к организации антигосударственных акций в Украине, направленных на нанесение вреда международному имиджу страны и дестабилизации общественно-политической ситуации, в Чернигове.

В ходе указанных обысков обнаружены и изъяты запрещенные предметы, в том числе, гранаты, тротиловые шашки с электрическими запалами, а также карты регионов Украины с отметками мест, «георгиевские» ленточки и российские флаги, что свидетельствует о подготовке к указанным противоправным антиукраинским акций.

В прокуратуре напомнили, что 12 марта текущего года в рамках этого же уголовного производства провели 28 обысков в Днепропетровской, Львовской, Херсонской, Николаевской, Херсонской областях и Киеве.

Как сообщала «Фраза», в июле 2016 года на кладбище в селе Монаши (Белгород-Днестровский район Одесской области) неизвестные повредили 152 памятника.

В ночь на 21 декабря 2016 года в Умани группа неизвестных напала на синагогу, расположенную неподалеку от могилы еврейского праведника Рабби Нахмана. Злоумышленники забросали внутренние помещения здания кусками свинины и облили красной краской. Кроме того, радикалы бросили в помещении свиную голову с вырезанной на ней свастикой.

20 марта 2017 года в Одесской области Украины на еврейском кладбище вандалы разбилии перевернули памятники погибшим во время Второй мировой войны.

В апреле 2017 года в селе Петрыкив Тернопольской области неизвестные осквернили памятный камень на могиле жертв Холокоста.

Летом того же года во Львове неизвестные бросили коктейль Молотова в здание синагоги на улице Братьев Михновских и исписали оскорбительными высказываниями стены здания синагоги на улице Шолом-Алейхема.

2 октября министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что правоохранители задержали группу злоумышленников, которых подозревают в совершении преступлений направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов. По мнению следствия, задержанные связаны с бывшими депутатами из «Парии регионов» Сергеем Тулубом и Владимиром Олейником.

Среди доказанных преступлений группы указывалось, в частности, осквернение Центральной еврейской синагоги в Черновцах.

В конце 2017 года неизвестные разрисовали антисемитскими надписями ряд зданий, связанных с еврейской тематикой, в Одессе. В частности, оскорбительные надписи появились на здании областного архива, которое в прошлом было синагогой, а сейчас его планируют передать еврейской общине.

22 февраля 2018 года в пресс-службе главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля сообщили, что двое граждан Польши пытались поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья.