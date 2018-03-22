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ИНТЕР» заявляет о незаконности, примененных к нему санцкий

ИНТЕР» заявляет о незаконности, примененных к нему санцкий

Телеканал «ИНТЕР» считает необоснованным решение, которое сегодня, 22 марта, принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания о применении к телеканалу «ИНТЕР» санкции в связи с нарушением Закона «О телевидении и радиовещании». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе телеканала

Телеканалу было вынесено предупреждение за то, что трансляцию фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Москва слезам не верит». На каждый из этих фильмов Государственным комитетом по кинематографии — были выданы официальные разрешительные документы для телевизионного показа на территории Украины — государственные прокатные удостоверения.

В заявлении телеканала в частности говорится: «Несмотря на это, Нацсовет незаконно применил санкцию к телеканалу. Принимая во внимание принятый Национальным советом прецедент — вынесенное предупреждение, „ИНТЕР“ вынужден произвести в эфире замену фильмов, которые, по мнению Нацсовета, не разрешены к показу. При этом еще раз акцентируем внимание, что у телеканала есть все разрешительные документы на демонстрируемый продукт, в частности прокатные удостоверения, выданные Госкино. „ИНТЕР“ будет добиваться в судебном порядке защиты интересов телеканала и своих зрителей».

Тэги: общество, фильм, политика, телеканал, санкции, культура, Интер

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