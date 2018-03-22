Известный китайский брэнд создает смартфон, поддерживающий блокчейн

Китайская Huawei Technologies разрабатывает смартфон, который поддерживает блокчейн-приложения. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, аналогичный аппарат также разрабатывают в Израиле.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, она договаривается с израильской Sirin Labs о праве на использование операционной системы SIRIN. Эта система позволяет запускать блокчейн-приложения так же, как, к примеру, приложения для Android.

В свою очередь, израильский стартап также разрабатывает смартфон на блокчейне.

Представители Huawei и Sirin Labs подтвердили, что компании вели переговоры, но от дальнейших комментариев отказались.

Как отмечает агентство, внимание такого технологического гиганта, как Huawei, к блокчейну означает, что потенциально эта технология станет ближе к обычному потребителю.

Блокчейн — выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга. В связи с тем, что первым приложением по этой технологии в октябре 2008 года стал Биткоин, блокчейн часто относят к транзакциям в различных криптовалютах. Однако технология цепочек блоков может быть распространена на любые взаимосвязанные информационные блоки.

Среди прочих сфер применения блокчейна — банковский сектор, ведение земельных реестров, нотариальные услуги и др.