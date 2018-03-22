Цукерберг рассказал, как произошла скандальная утечка данных миллионов пользователей Facebook

Основатель и глава Facebook Inc. Марк Цукерберг пообещал проанализировать все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации о пользователях и ограничить доступ к этим данным для разработчиков. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы ответственны за защиту ваших данных, и если мы не можем их защитить, тогда мы не заслуживаем того, чтобы вас обслуживать, — написал бизнесмен. — Я потрудился, чтобы точно установить, что произошло, и как быть уверенным, что это не произойдет снова».

«Хорошей новостью является то, что важнейшие шаги, направленные на то, чтобы предотвратить случившееся, мы сделали уже много лет назад. Но мы также делали и ошибки», — продолжил Цукерберг, рассказав хронологию событий, предшествовавших скандалу.

По его словам, все началось в 2013 году, когда исследователь из Кембриджского университета Александр Коган создал приложение для тестов личности. Его загрузили около 300000 людей, которые поделились своими данными, а также некоторыми данными своих друзей. «Учитывая алгоритм, по которому наша платформа работала в то время, дало Когану возможность получить доступ к десяткам миллионов данных друзей пользователей», которые использовали его приложение, пояснил основатель соцсети.

В 2014 году в Facebook резко ограничили доступ приложений к информации. В частности, с тех пор разработчики больше не могут просить пользователей предоставить информацию о своих других друзьях, если те не дали на это согласие.

«В 2015 году мы узнали от журналистов The Guardian, что Коган поделился данными из его программы с Cambridge Analtica», — продолжает Цукерберг, подчеркивая, что так как это было против правил, то руководство немедленно запретило приложение Когана в соцсети и потребовало, чтобы Коган и Cambridge Analtica официально подтвердили, что они удалили все полученные ненадлежащим образом данные. «Они предоставили соответствующие сертификаты», — утверждает бизнесмен.

По его словам, на прошлой неделе он узнал из публикаций в СМИ, что Cambridge Analtica, возможно, не удалила данные, как обещали. «Мы сразу запретили им пользоваться любыми из наших услуг. Cambridge Analtica утверждает, что они уже удалили данные и согласились провести криминалистическую проверку фирмой, которую мы наняли, чтобы подтвердить это. Мы работаем с регуляторами, которые также исследуют эти события», — сообщает владелец соцсети.

Он пообещал исследовать все приложения, которые имели доступ к значительному количеству информации к изменениям работы платформы 2014 года и провести полную проверку любой программы, которая вызовет подозрение. Те разработчиков, которые откажутся пройти тщательный аудит, будут заблокированы.

«А если мы найдем разработчиков, которые злоупотребляли личной информацией, мы запретим их приложения и сообщим каждому, кто от этого пострадал. Это касается и тех людей, чьими данными злоупотреблял Коган», — заключил Цукерберг, пообещав в следующем месяце показать инструмент по пользованию приложениями и отменой разрешений на использование ими пользовательских данных.

Как сообщала «Фраза», 19 марта 2018 года социальная сеть Facebook начала расследование относительно связи своих сотрудников со сторонней компанией, которая завладела данными 50 миллионов пользователей. В частности, речь идет о создателях фирмы Global Science Research Джозефе Канселлоре и Александре Когане, которая предоставляла данные платформе Cambridge Analytica. Последняя была тесно связана с предвыборным штабом Трампа.

21 марта 2018 года появилась информация о том, что Европейский парламент приглашает основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга для дачи объяснений о ситуации с попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа.

В тот же день стало известно, что Cambridge Analytica могла выполнять ряд заказов для властей Украины. В частности, компания якобы занималась разработкой стратегий возвращения Донбасса под контроль Киева.

Как сообщали СМИ, 20 марта 2018 года британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстраненный гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.