Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Луценко намекнул, кто является «кукловодом» Савченко, и пообещал привлечь его к ответственности

Луценко намекнул, кто является «кукловодом» Савченко, и пообещал привлечь его к ответственности

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что лишение депутатской неприкосновенности Надежды Савченко — это только начало процесса борьбы с антиукраинскими силами. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам чиновника, правоохранительный органы догадываются о том, кто стоит за этими процессами.

«Террористический дуэт Рубана—Савченко не является отдельным эпизодом. Уверен в том, что он координируется со всеми другими элементами антиукраинской деятельности, и Служба безопасности Украины, и военная прокуратура имеют главное задание — установить того кукловода, который заряжает листовками, деньгами, минами, гранатами против украинского государства», — заявил Луценко, выступая в Верховной Раде во время рассмотрения вопроса о снятии депутаткой неприкосновенности с Савченко 22 марта, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы догадываемся, кто этот кукловод, слышим здесь лозунги так называемого „Украинского выбора“. Мы только что слышали не один раз в речах нардепа — субъекта моего представления — о вооруженном перевороте на Майдане, об олигархах, о Порошенко, который развязал войну, — все это уже мы слышали в Симферополе, Луганске и Донецке», — сказал Генпрокурор, добавив вместе с тем, что «кукловод» пока скрыт за кулисами.

«Знаю и сделаю все, чтобы прийти сюда и не просто назвать фамилию, а объявить о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности главного врага Украины, который организовывает этот внутренний подрывной антиукраинской фронт», — цитирует Луценко «Украинская правда».

Он отметил, что история Украины знает много подобных случаев, когда «находился человек, который надевал на себя личину патриота и взрывал Украину, и после этого приходила очередная оккупация, которая заковывала украинцев в хомут».

Как известно, председателем общественного движения «Украинский выбор — Право народа» является глава Администрации Президента времен Леонида Кучмы, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

Как сообщала «Фраза», 22 марта 2018 года регламентный комитет Верховной Рады дал разрешениена снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

В тот же день в ходе выступления в Верховной Раде Генеральный прокурор Юрий Луценко показалчасть видео, на котором показываются некоторые эпизоды подготовки к, по его словам, «теракту, направленному на свержение украинского государства».

Позже Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест.

Тэги: Верховная Рада Украины, Юрий Луценко, Генеральная прокуратура Украины, Россия, политика, Виктор Медведчук, Надежда Савченко

Комментарии

Колонка автора
22.03.18 09:59

Обнадеживающая неопределенность

Автор: Дмитро Шурхало

Статьи

22.03.18 09:28

Рискнет ли власть закрыть Савченко в СИЗО: прогнозы экспертов

Автор: Елена Коваленко

Главная новость дня

Луценко намекнул, кто является «кукловодом» Савченко, и пообещал привлечь его к ответственности

Луценко намекнул, кто является «кукловодом» Савченко, и пообещал привлечь его к ответственности
22.03.18 14:58
617
Последние новости
22.03.18 16:39

В Запорожье ветераны АТО подрались с полицией
22.03.18 16:19

СБУ разоблачила группу вандалов, осквернивших польские и еврейские памятники
22.03.18 16:14

ИНТЕР» заявляет о незаконности, примененных к нему санцкий
22.03.18 15:59

Известный китайский брэнд создает смартфон, поддерживающий блокчейн
22.03.18 15:50

«Меньше двух литров водки не выпивала»: Москаль утверждает, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной
22.03.18 15:43

Цукерберг рассказал, как произошла скандальная утечка данных миллионов пользователей Facebook
22.03.18 14:58

Луценко намекнул, кто является «кукловодом» Савченко, и пообещал привлечь его к ответственности
22.03.18 14:32

Нардепы отказываются проходить проверку на наличие оружия
22.03.18 14:25

Депутаты согласились на арест Савченко. Ее задержали прямо в здании Верховной Рады
22.03.18 13:57

ГПУ опубликовала видео о том, как Савченко готовила «теракт, направленный на свержение украинского государства»

Интервью

21.03.18 09:28

Житель Донецка: Большинство дончан не будет бунтовать, если Украина вернёт контроль над городом

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
«Меньше двух литров водки не выпивала»: Москаль утверждает, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной
«Меньше двух литров водки не выпивала»: Москаль утверждает, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной
«Меньше двух литров водки не выпивала»: Москаль утверждает, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной
«Меньше двух литров водки не выпивала»: Москаль утверждает, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной
Нардепы отказываются проходить проверку на наличие оружия
Нардепы отказываются проходить проверку на наличие оружия
Депутаты согласились на арест Савченко. Ее задержали прямо в здании Верховной Рады
Депутаты согласились на арест Савченко. Ее задержали прямо в здании Верховной Рады
ГПУ опубликовала видео о том, как Савченко готовила «теракт, направленный на свержение украинского государства»
ГПУ опубликовала видео о том, как Савченко готовила «теракт, направленный на свержение украинского государства»
Луценко рассказывает подробности подготовки государственного переворота Савченко и Рубаном. Онлайн-трансляция
Луценко рассказывает подробности подготовки государственного переворота Савченко и Рубаном. Онлайн-трансляция
Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат
Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат
Не пропустите продолжение культового бойцовского экшна. Скоро на украинских экранах
Не пропустите продолжение культового бойцовского экшна. Скоро на украинских экранах
Российский телеведущий оговорился по Фрейду, говоря о поздравлении Трампом Путина
Российский телеведущий оговорился по Фрейду, говоря о поздравлении Трампом Путина
«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
«Ты тварь! Ты с*ка!»: на Киевщине учительница оскорбляла ученика во время урока
«Ты тварь! Ты с*ка!»: на Киевщине учительница оскорбляла ученика во время урока
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов