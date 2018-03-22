Луценко намекнул, кто является «кукловодом» Савченко, и пообещал привлечь его к ответственности

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что лишение депутатской неприкосновенности Надежды Савченко — это только начало процесса борьбы с антиукраинскими силами. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам чиновника, правоохранительный органы догадываются о том, кто стоит за этими процессами.

«Террористический дуэт Рубана—Савченко не является отдельным эпизодом. Уверен в том, что он координируется со всеми другими элементами антиукраинской деятельности, и Служба безопасности Украины, и военная прокуратура имеют главное задание — установить того кукловода, который заряжает листовками, деньгами, минами, гранатами против украинского государства», — заявил Луценко, выступая в Верховной Раде во время рассмотрения вопроса о снятии депутаткой неприкосновенности с Савченко 22 марта, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы догадываемся, кто этот кукловод, слышим здесь лозунги так называемого „Украинского выбора“. Мы только что слышали не один раз в речах нардепа — субъекта моего представления — о вооруженном перевороте на Майдане, об олигархах, о Порошенко, который развязал войну, — все это уже мы слышали в Симферополе, Луганске и Донецке», — сказал Генпрокурор, добавив вместе с тем, что «кукловод» пока скрыт за кулисами.

«Знаю и сделаю все, чтобы прийти сюда и не просто назвать фамилию, а объявить о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности главного врага Украины, который организовывает этот внутренний подрывной антиукраинской фронт», — цитирует Луценко «Украинская правда».

Он отметил, что история Украины знает много подобных случаев, когда «находился человек, который надевал на себя личину патриота и взрывал Украину, и после этого приходила очередная оккупация, которая заковывала украинцев в хомут».

Как известно, председателем общественного движения «Украинский выбор — Право народа» является глава Администрации Президента времен Леонида Кучмы, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

Как сообщала «Фраза», 22 марта 2018 года регламентный комитет Верховной Рады дал разрешениена снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

В тот же день в ходе выступления в Верховной Раде Генеральный прокурор Юрий Луценко показалчасть видео, на котором показываются некоторые эпизоды подготовки к, по его словам, «теракту, направленному на свержение украинского государства».

Позже Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест.