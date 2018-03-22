Российские СМИ взбунтовались против Госдумы

Целый ряд российских средств массовой информации решил отозвать всех своих журналистов из Государственной думы РФ. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение они приняли после того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в действиях депутата Леонида Слуцкого, на домогательства со стороны которого пожаловались несколько журналисток.

Как сообщает ВВС, первым о бойкоте объявил холдинг РБК. Как заявила соруководитель объединенной редакции холдинга Елизавета Голикова, «этим решением комитет по этике, по сути, признал нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу».

Из Госдумы отзовут журналистов не только сайта РБК, но и телеканала, газеты и журнала, которые входят в состав холдинга. Голикова уточнила, что отказ от работы журналистов в Госдуме «не отразится на оперативности и качестве информации о ее деятельности».

За ним последовали телеканал «Дождь» и радио «Эхо Москвы». Радиостанция солидарна с журналистками, ставшими жертвами приставаний в Госдуме, и разочаровано решением депутатской комиссии по этике, «по существу оправдавшей такую практику в высшем законодательном органе страны», — написал в своем Telegram-канале главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов утром 22 марта.

«Эхо Москвы» считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы«, — добавил Венедиктов, отвечая на слова Володина, который 7 марта сказал журналисткам, работающим в нижней палате парламента: «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу».

Впоследствии телеканал RTVI также объявил о том, что не будет «взаимодействовать» с Госдумой, «пока Леонид Слуцкий остается на своем посту».

К бойкоту присоединились также интернет-издания Lenta.ru и Znak.com, которые пообещали больше ничего не упоминать о Слуцком, а также удалить все упоминания о нем.

Радио «Говорит Москва» не стало отказываться от упоминаний одиозного парламентария, но пообещало сопровождать все новости о нем упоминанием об обвинениях в домогательствах. А издание Republic решило при упоминании Госдумы в своих статьях добавлять в скобках: «Орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства».

Медиахолдинг «Коммерсант», в свою очередь, пообещал больше не обращаться к Слуцкому за комментариями.

Между тем, как сообщает Meduza, на брифинге 22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков четырежды не пожелал отвечать на вопросы журналистов касательно обвинений в адрес Слуцкого. Так, «Коммерсант» спросил пресс-секретаря Владимира Путина о том, как в Кремле могут прокомментировать позицию ведущих российских СМИ, а именно бойкот, который объявлен после решения комиссии по думской этике в отношении депутата Слуцкого. «Я никак не хотел бы это комментировать. Это не вопрос администрации президента», — ответил Песков.

«Медуза» попросила комментарий по поводу решения комиссии по этике. «Администрация не может комментировать решения комиссии по этике Государственной думы. Это вопрос Государственной думы. Это вопрос, который не относится к компетенции администрации президента», — заявил пресс-секретарь.

«Коммерсант FM» спросил, в курсе ли Путин, как развивается этот скандал. «Я думаю, я все сказал по этой теме», — отрезал Песков.

Также прозвучал вопрос от издания Bloomberg. Оно напомнило, что Слуцкий — председатель международного комитета Думы и занимается представлением России в международных парламентских связях. А внешняя политика — часть вопросов, которыми занимается Кремль. «Дело этического и морального поведения депутата Слуцкого вообще не интересует Кремль? Нормы поведения, которые были сочтены нормальными в Думе, в Кремле тоже считаются нормальными?» — спросил репортер зарубежного издания. В ответ Песков заявил: «Я не могу сказать больше, чем то, что я сказал уже, поэтому не буду это комментировать».

Как сообщали СМИ, 21 марта состоялось заседание думской комиссии по этике, в ходе которой ее члены пообщались с двумя журналистками, обвинившими Слуцкого в сексуальных домогательствах, — корреспондентом «Русской службы Би-би-си» Фаридой Рустамовой и продюсером «Дождя» Дарьей Жук. Третья пожаловавшаяся на депутата девушка — заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе — на слушании не присутствовала, так как в комиссию не обращалась. Также в ходе разбирательства комиссия провела закрытую встречу со Слуцким, о содержании которой практически ничего не известно.

По итогам заседания комиссия сочла поведение парламентария приемлемым. Также женщин заподозрили в провокации накануне президентских выборов.

Как сообщала «Фраза», 7 марта 2018 года стало известно, что сразу три журналистки обвинили депутата российской Государственной думы Леонида Слуцкого в непристойном поведении и сексуальных домогательствах. Этот случай стал первым в истории законодательного органа РФ.