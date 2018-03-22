Савченко утверждает, что Тимошенко тоже встречалась с Захарченко. Где-то «на грани слома Майдана и войны»

Народный депутат Украины Надежда Савченко утверждает, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко встречалась с лидером самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Александром Захарченко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом скандальная летчица, по ее словам, узнала, когда сама вела переговоры с Захарченко и бывшим главой «Луганской народной республики» Игорем Плотницким.

«Я тогда узнала, что с тем же Захарченко когда-то общалась и Юлия Владимировна. На грани слома Майдана и войны. Но она постаралась этого избежать и осудила меня за то, что я общалась», — заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne.

При этом, по данным нардепа, разговор между Тимошенко и самопровозглашенным лидером якобы шел об Украине. «Она (Тимошенко) хотела, чтобы ее поддержал Донбасс. Поэтому вот это лицемерие, которым „Батькивщина“ все время красиво прикрывается, меня поразило до глубины души», — сказала депутат.

Как сообщает РБК, так называемый «депутат» самопровозглашенного «народного совета ДНР» Владислав Бриг не смог подтвердить информацию о встрече. Однако он уточнил, что «на полевых командиров выходили до июня 2014 года». «Но дальше телефонных переговоров дело не дошло. Ни украинская власть, ни оппозиция реально предложить ничего Донбассу, кроме как сдаться, не хотели и не могли», — рассказал коллаборант.

Как сообщала «Фраза», в 2014 году Надежда Савченко, находясь в российской тюрьме, возглавила предвыборный список ВО «Батькивщина», благодаря чему стала народным депутатом Украины.

15 декабря 2016 года фракция партии «Батькивщина» в Верховной Раде исключила из своих рядов народного депутата Надежду Савченко после того как 6-7 декабря летчица тайно посетила Минск, где несколько часов разговаривала с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». По данным СМИ, встречу организовала Федеральная служба безопасности при содействии посольства РФ в Беларуси.

Тогда же стало известно, что она вышла из состава партии «Батькивщина».

23 декабря парламентский комитет по национальной безопасности и обороне принял решение об исключении Савченко из своего состава. Однако окончательно это решение было поддержаноВерховной Радой лишь 15 марта 2018 года.

Напомним, 15 марта 2018 года появилась информация о том что народного депутата Украины Надежду Савченко подозревают в соучастии и подготовке государственного переворота в Украине по делу Рубана. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В тот же день СМИ сообщили, что Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. К ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

В интервью «Фразе» она заявила, что ее никто не выводил: «Я просто общалась со своими коллегами, с которыми, кстати, общаюсь достаточно часто, и потом мы просто пошли на перекур». Однако не стала отвечать на вопрос, были ли у нее с собой гранаты, подчеркнув, что тогда «впервые увидела в глазах депутатов настоящий ужас».