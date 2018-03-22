Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Савченко утверждает, что Тимошенко тоже встречалась с Захарченко. Где-то «на грани слома Майдана и войны»

Савченко утверждает, что Тимошенко тоже встречалась с Захарченко. Где-то «на грани слома Майдана и войны»

Народный депутат Украины Надежда Савченко утверждает, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко встречалась с лидером самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Александром Захарченко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом скандальная летчица, по ее словам, узнала, когда сама вела переговоры с Захарченко и бывшим главой «Луганской народной республики» Игорем Плотницким.

«Я тогда узнала, что с тем же Захарченко когда-то общалась и Юлия Владимировна. На грани слома Майдана и войны. Но она постаралась этого избежать и осудила меня за то, что я общалась», — заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne.

При этом, по данным нардепа, разговор между Тимошенко и самопровозглашенным лидером якобы шел об Украине. «Она (Тимошенко) хотела, чтобы ее поддержал Донбасс. Поэтому вот это лицемерие, которым „Батькивщина“ все время красиво прикрывается, меня поразило до глубины души», — сказала депутат.

Как сообщает РБК, так называемый «депутат» самопровозглашенного «народного совета ДНР» Владислав Бриг не смог подтвердить информацию о встрече. Однако он уточнил, что «на полевых командиров выходили до июня 2014 года». «Но дальше телефонных переговоров дело не дошло. Ни украинская власть, ни оппозиция реально предложить ничего Донбассу, кроме как сдаться, не хотели и не могли», — рассказал коллаборант.

Как сообщала «Фраза», в 2014 году Надежда Савченко, находясь в российской тюрьме, возглавила предвыборный список ВО «Батькивщина», благодаря чему стала народным депутатом Украины.

15 декабря 2016 года фракция партии «Батькивщина» в Верховной Раде исключила из своих рядов народного депутата Надежду Савченко после того как 6-7 декабря летчица тайно посетила Минск, где несколько часов разговаривала с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». По данным СМИ, встречу организовала Федеральная служба безопасности при содействии посольства РФ в Беларуси.

Тогда же стало известно, что она вышла из состава партии «Батькивщина».

23 декабря парламентский комитет по национальной безопасности и обороне принял решение об исключении Савченко из своего состава. Однако окончательно это решение было поддержаноВерховной Радой лишь 15 марта 2018 года.

Напомним, 15 марта 2018 года появилась информация о том что народного депутата Украины Надежду Савченко подозревают в соучастии и подготовке государственного переворота в Украине по делу Рубана. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В тот же день СМИ сообщили, что Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. К ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

В интервью «Фразе» она заявила, что ее никто не выводил: «Я просто общалась со своими коллегами, с которыми, кстати, общаюсь достаточно часто, и потом мы просто пошли на перекур». Однако не стала отвечать на вопрос, были ли у нее с собой гранаты, подчеркнув, что тогда «впервые увидела в глазах депутатов настоящий ужас».

Тэги: Юлия Тимошенко, встреча, политика, Донбасс, Надежда Савченко, Александр Захарченко

Комментарии

Колонка автора
22.03.18 09:59

Обнадеживающая неопределенность

Автор: Дмитро Шурхало

Статьи

22.03.18 09:28

Рискнет ли власть закрыть Савченко в СИЗО: прогнозы экспертов

Автор: Елена Коваленко

Главная новость дня

Савченко принесла на комитет гранаты и предложила метнуть их в Луценко

Савченко принесла на комитет гранаты и предложила метнуть их в Луценко
22.03.18 11:02
93
Последние новости
22.03.18 11:17

В столичном метро задержали мужчину со взрывчаткой
22.03.18 11:02

Савченко принесла на комитет гранаты и предложила метнуть их в Луценко
22.03.18 10:39

Савченко утверждает, что Тимошенко тоже встречалась с Захарченко. Где-то «на грани слома Майдана и войны»
22.03.18 10:23

Кабмин в полтора раза увеличил количество весенних призывников
22.03.18 10:04

Луценко рассказывает подробности подготовки государственного переворота Савченко и Рубаном. Онлайн-трансляция
22.03.18 09:52

Чиновники решили продолжить эксперимент с тарифным беспределом
22.03.18 09:50

Папа Римский лишил сана сразу девятерых украинских монахов. Отныне они не смогут заниматься экзорцизмом
22.03.18 09:23

Тимошенко отказалась отвечать, где взяла деньги на американских лоббистов
22.03.18 09:16

Нынешняя власть усовершенствовала схему Януковича по отмыванию денег
21.03.18 20:12

Стало известно, кто метит в кресло «нового» главы ГУБОПа

Интервью

21.03.18 09:28

Житель Донецка: Большинство дончан не будет бунтовать, если Украина вернёт контроль над городом

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
Луценко рассказывает подробности подготовки государственного переворота Савченко и Рубаном. Онлайн-трансляция
Луценко рассказывает подробности подготовки государственного переворота Савченко и Рубаном. Онлайн-трансляция
Луценко рассказывает подробности подготовки государственного переворота Савченко и Рубаном. Онлайн-трансляция
Луценко рассказывает подробности подготовки государственного переворота Савченко и Рубаном. Онлайн-трансляция
Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат
Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат
Не пропустите продолжение культового бойцовского экшна. Скоро на украинских экранах
Не пропустите продолжение культового бойцовского экшна. Скоро на украинских экранах
Российский телеведущий оговорился по Фрейду, говоря о поздравлении Трампом Путина
Российский телеведущий оговорился по Фрейду, говоря о поздравлении Трампом Путина
«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
«Ты тварь! Ты с*ка!»: на Киевщине учительница оскорбляла ученика во время урока
«Ты тварь! Ты с*ка!»: на Киевщине учительница оскорбляла ученика во время урока
Католикос Гарегин II освятил новую армянскую церковь в Днепре
Католикос Гарегин II освятил новую армянскую церковь в Днепре
Савченко дала брифинг в Раде
Савченко дала брифинг в Раде
В Харькове пьяный водитель устроил гонки с полицией, посадив в машину ребенка
В Харькове пьяный водитель устроил гонки с полицией, посадив в машину ребенка
Савченко сняла ролик, который может сделать ее президентом Украины
Савченко сняла ролик, который может сделать ее президентом Украины
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов