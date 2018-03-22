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Кабмин в полтора раза увеличил количество весенних призывников

Кабмин в полтора раза увеличил количество весенних призывников

Кабинет Министров Украины принял решение об увеличении в полтора раза численности подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-мае. Как выяснили журналисты «Фразы», если в октябре-ноябре призвали 10 460 человек, то сейчас их количество увеличится до 15 190.

Как уточняет «Взгляд», в Национальную гвардию направят 4 тыс, в Вооруженные силы — почти 9 тыс человек. В частности, в Киеве планируется призвать 563 человек.

Максимальное количество призывников (1 520) планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное (255) — в Закарпатской.
Расходы на проведение призыва составят 54 944 294 гривны.

Сообщается, что объем расходов на 1 призывника составит 3 617 гривен 13 копеек, из которых 3 524 гривны пойдут на выплату денежной помощи призывнику.

Ранее «Фраза» сообщала, что в в ночь на 28 октября 2017 года в Киеве полиция устроила облаву в заведении «Jugendhub», где проходило музыкальное мероприятие. Задержанных посетителей доставляли в отделение полиции и военкомат. Во время обыска в заведении «Jugendhub» были задержаны 17 человек, у которых изъяли наркотические средства, выявлены 11 несовершеннолетних и 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу.

Вскоре в СМИ появилась информация о том, что данная облава была связана с тем, что осенняя призывная кампания в ряды Вооруженных сил Украины в Киеве на грани срыва, так как в призывные участки явились только 3,95% призывников.

1 ноября 2017 года появилась информация о том, что в рамках осеннего призыва за первый месяц работы призывные комиссии уже выполнили 70% плана.

В декабре 2017 года появилась информация о том, что молодые люди призывного возраста должны самостоятельно являться в военкоматы, даже если они не получили повестку.

Напоминаем, что в начале января 2017 года в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявили о планах по призыву в ВСУ офицеров запаса, закончивших военные кафедры ВУЗов.

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, политика, армия, война, Донбасс, призыв

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