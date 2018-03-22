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Папа Римский лишил сана сразу девятерых украинских монахов. Отныне они не смогут заниматься экзорцизмом

Папа Римский лишил сана сразу девятерых украинских монахов. Отныне они не смогут заниматься экзорцизмом

Папа Римский Франциск вынес решение о лишении монашеского сана отца Антония (Планчака) и еще восьми монахов из Тернопольской области. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Департаменте информации Украинской греко-католической церкви.

«Святейший Отец Франциск утвердил декреты Архиепископа и Митрополита Василия (Семенюка) о лишении монашеского сана девяти монахов: иеромонаха Антония-Григория (Романа Планчака), иеромонаха Андрея (Николая Костевского), брата Макария (Николая Кошарского), брата Иоанна (Михаила Ратича), брата Варфоломея (Андрея Зубрицкого), брата Иакова (Дмитрия Сасина), брата Пантелеймона (Ивана Василика), брата Марьяна (Муховского), брата Николая (Хахулу)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, эти люди являются бывшими членами монастыря Святого Теодора Студита в селе Колодиевка Тернопольской области, которые теперь «незаконно пребывают в с. Посич Ивано-Франковской области». «В соответствии с утвержденными декретами отныне они теряют принадлежность к монашескому сану, не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и лишаются всех обязательств, вытекающих по составлению монашеских обетов, и не могут больше называть себя монахами», — говорится в сообщении.

Также в УГКЦ сообщают, что отцы Планчак и Костевский лишены права на священнодействие, осуществление других богослужений в храме либо вне него, в том числе и на совершение любых публичных молебнов за больных, экзорцизм и подобные практики.

Данное решение Папы Римского Франциска является окончательным и не может быть обжаловано.

Как следует из приведенной справки соответствующее решение было принято из-за непослушания монахов, которые отказались подчиняться решению Блаженнейшего Святослава с согласия Постоянного Синода о реорганизации монастыря Святого Теодора Студита, подтвержденному Конгрегацией для Восточных Церквей в Ватикане.

Это решение было принято после более чем 10 лет изучения информации об «объявлениях» и «посланиях» от одной из прихожанок. Как указывается в заявлении Синода Епископов Киево-Галицкого Верховного Архиепископа УГКЦ, «в этих монастырях утверждалось, что одна из сестер, Мария Баран, „слышит голос“ Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, Пресвятой Богородицы и отдельных святых. Некоторые „послания“ записывал о. Антоний Григорий Планчак, подтверждающий их достоверность и происхождение от Бога, не имея на это никаких прав и полномочий».

В результате проверок, проведенных тремя епископами, были обнаружены «в обоих монастырях факты большого злоупотребления духовным саном, что привело к вредным последствиям для духовной жизни, психического и физического здоровья многих людей».

Отметим, что ряд СМИ, в том числе российских ошибочно сообщили о лишении монахов сана из-за якобы проводимых ими экзорцизмов, хотя на самом деле решение главы катлоической церкви этим людям отныне запрещено проводить в том числе и этот обряд изгнания бесов.

Как сообщали СМИ, в феврале 2018 года в Папском университете Regina Apostolorum в Риме сообщили о проведении специального курс по обучению экзорцизму в связи с огромным спросом на изгнание демонов. Известно, что первое в мире подобное мероприятие продлится всего шесть дней в апреле, его цель — «затронуть тему, которая умалчивается и противоречива».

Тэги: общество, Папа Римский, УГКЦ, религия, Тернопольская область, Франциск, монах

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