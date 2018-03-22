Тимошенко отказалась отвечать, где взяла деньги на американских лоббистов

Председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась отвечать на вопрос журналиста «Схемы» о происхождении десятков тысяч долларов на оплату услуг американских лоббистов. Как выяснили журналисты «Фразы», фирма Avenue Strategies, которую возглавляет Берри Беннетт, бывший помощник Дональда Трампа, подала в Министерство юстиции США документы о том, что стоимость лоббистских услуг для Тимошенко составляет 65 000 долларов в месяц.



Как сообщает «Радио Свобода», контракт с фирмой Беннетта подписала не сама Тимошенко, а фирма Two Paths LLC.



Фирма Two Paths LLC — это американская компания, зарегистрированная в так называемом «оффшорном» штате Делавэр, сообщают журналисты программы «Схемы».



Узнать о ее реальных владельцах из публичных источников невозможно так как компания не обязана их указывать при регистрации. Она также не публикует свои годовые финансовые отчеты.



Все это дает достаточно высокую степень анонимности клиентам, которые выбирают штат Делавэр как место регистрации своих юридических лиц, поясняют журналисты.



Фирма Two Paths LLC согласно выписке из реестра юридических лиц штата Делавэр (США) была создана 13 февраля 2017.

Именно эта фирма, согласно контракту с американскими лоббистами, должна от имени Тимошенко платить десятки тысяч долларов ежемесячно за предоставление украинскому политику «лоббистских» услуг.



Юристы говорят: если это деньги самой Тимошенко, то она должна указать эти расходы в своем ежегодном электронной декларации по итогам 2018 года и объяснить их происхождение.



Ранее американское издание The Hill сообщило, что Тимошенко для подготовки к президентским выборам наняла американских лоббистов, которые работали на кампанию Трампа.



Контракт продлится с февраля по август 2018 года. Предусмотрена также возможность его продления. Лоббистские услуги, среди прочего, предусматривают «исследования, связи с правительством, PR, стратегические консультации». Лоббисты также будут помогать Тимошенко налаживать связи с конгрессменами членами правительства, и помогать отвечать на запросы и просьбы правительства США.



Глава лоббистской компании Берри Беннетт, который работал старшим советником кампании Трампа, сообщил американским журналистам, что будет работать «только персонально с Тимошенко, чтобы организовать несколько ее визитов» в США.