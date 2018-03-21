24-25 марта в Древнем Киеве в «Парке Киевская Русь» состоится выставка-показ «Мир лошадей». Как выяснили журналисты «Фразы», главными на этом мероприятии будут не князья или богатыри, а их верные спутники и добрые друзья — лошади из Княжеской конюшни Древнего Киева.

Организаторы сообщают: «Посетителей Древнего Киева ожидает программа, посвященная миру лошадей. Уникальные породы предстанут пред глаза гостей и станут основными героями программы. Уникальность шоу-выставки состоит в том, что только в Древнем Киеве можно увидеть древние породы, которым более тысячи лет. Некоторые из пород в Украине больше нигде не встретить.

Гости Парка узнают о происхождении пород, о том, какие выдающиеся люди древности в свое время ездили на представителях той или иной породы коней. Лошадок можно будет погладить, сфотографироваться с ними, покататься верхом.

Приехать в Древний Киев можно всей семьей, или компанией, или в одиночку. Это не пыльный музей, а живой город, это другой мир. Здесь каждый сможет „потрогать историю“ — услышать скрип тележных колес, примерить шлем и кольчугу, сесть в седло боевого коня, уловить запахи деревянных построек. Здесь каждого ждут свои собственные исторические открытия.

Узнать больше о жизни наших предков можно, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, кораблестроения и средневековых пыток. В Княжестве „Киевская Русь“ можно будет также посетить уникальную деревянную Васильевскую церковь Х века и поставить в ней свечку за здоровье родных и близких.

Также на протяжении двух дней можно будет примерить яркие исторические костюмы и устроить фотосессию в них, пострелять из лука в средневековом тире или отчеканить монетку „на счастье“ на княжеском монетном дворе, пролететь над Лесным озером на канатном спуске „Полетайло“. Проголодавшись можно отведать средневековые блюда, приготовленные по старинным рецептам, в Княжеской корчме. Также есть возможность остаться на ночь в доме отельного типа „4 комнаты“, предварительно забронировав места».

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:30 и продлится ориентировочно до 17:30.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен недалеко от Киева — в 45 минутах езды — в селе Копачов, Обуховский район, Киевская область. Маршрутки будут курсировать от станции метро «Выдубичи» в 11:00 и 13:00. Цена билета — 150 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для детей школьного возраста — 50 грн., дошкольникам — бесплатно. Подробная информация на сайте parkkyivrus.com.