Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Посетителей Древнего Киева ожидает программа, посвященная миру лошадей

Посетителей Древнего Киева ожидает программа, посвященная миру лошадей

24-25 марта в Древнем Киеве в «Парке Киевская Русь» состоится выставка-показ «Мир лошадей». Как выяснили журналисты «Фразы», главными на этом мероприятии будут не князья или богатыри, а их верные спутники и добрые друзья — лошади из Княжеской конюшни Древнего Киева.

Организаторы сообщают: «Посетителей Древнего Киева ожидает программа, посвященная миру лошадей. Уникальные породы предстанут пред глаза гостей и станут основными героями программы. Уникальность шоу-выставки состоит в том, что только в Древнем Киеве можно увидеть древние породы, которым более тысячи лет. Некоторые из пород в Украине больше нигде не встретить.

Гости Парка узнают о происхождении пород, о том, какие выдающиеся люди древности в свое время ездили на представителях той или иной породы коней. Лошадок можно будет погладить, сфотографироваться с ними, покататься верхом.

Приехать в Древний Киев можно всей семьей, или компанией, или в одиночку. Это не пыльный музей, а живой город, это другой мир. Здесь каждый сможет „потрогать историю“ — услышать скрип тележных колес, примерить шлем и кольчугу, сесть в седло боевого коня, уловить запахи деревянных построек. Здесь каждого ждут свои собственные исторические открытия.

Узнать больше о жизни наших предков можно, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, кораблестроения и средневековых пыток. В Княжестве „Киевская Русь“ можно будет также посетить уникальную деревянную Васильевскую церковь Х века и поставить в ней свечку за здоровье родных и близких.

Также на протяжении двух дней можно будет примерить яркие исторические костюмы и устроить фотосессию в них, пострелять из лука в средневековом тире или отчеканить монетку „на счастье“ на княжеском монетном дворе, пролететь над Лесным озером на канатном спуске „Полетайло“. Проголодавшись можно отведать средневековые блюда, приготовленные по старинным рецептам, в Княжеской корчме. Также есть возможность остаться на ночь в доме отельного типа „4 комнаты“, предварительно забронировав места».

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:30 и продлится ориентировочно до 17:30.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен недалеко от Киева — в 45 минутах езды — в селе Копачов, Обуховский район, Киевская область. Маршрутки будут курсировать от станции метро «Выдубичи» в 11:00 и 13:00. Цена билета — 150 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для детей школьного возраста — 50 грн., дошкольникам — бесплатно. Подробная информация на сайте parkkyivrus.com.

Тэги: Киев, культура

Комментарии

Колонка автора
20.03.18 08:59

Кругом враги и заговоры. Паранойя обанкротившейся власти

Автор: Александр Карпец

Статьи

21.03.18 09:41

Должников за коммуналку оставят без хлеба?

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 21 марта 2018 года

Главные новости за 21 марта 2018 года
21.03.18 18:59
433
Последние новости
21.03.18 20:12

Стало известно, кто метит в кресло «нового» главы ГУБОПа
21.03.18 18:59

Главные новости за 21 марта 2018 года
21.03.18 18:35

Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат
21.03.18 18:28

Посетителей Древнего Киева ожидает программа, посвященная миру лошадей
21.03.18 18:25

Не пропустите продолжение культового бойцовского экшна. Скоро на украинских экранах
21.03.18 16:49

Российский телеведущий оговорился по Фрейду, говоря о поздравлении Трампом Путина
21.03.18 16:23

С сегодняшнего дня в Украине больше не будут выдаваться бумажные паспорта
21.03.18 15:43

Паника, вызванная «гранатами Савченко», продолжается. В Раде начали сканировать сумки депутатов
21.03.18 15:17

СБУ получила доступ к мобильным переговорам главы НАПК с представителем АПУ
21.03.18 14:59

Свидетельница рассказала о зверствах «майдановцев», пересказав эпизод из российского пропагандистского фильма

Интервью

21.03.18 09:28

Житель Донецка: Большинство дончан не будет бунтовать, если Украина вернёт контроль над городом

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат
Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат
Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат
Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат
Не пропустите продолжение культового бойцовского экшна. Скоро на украинских экранах
Не пропустите продолжение культового бойцовского экшна. Скоро на украинских экранах
Российский телеведущий оговорился по Фрейду, говоря о поздравлении Трампом Путина
Российский телеведущий оговорился по Фрейду, говоря о поздравлении Трампом Путина
«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
«Ты тварь! Ты с*ка!»: на Киевщине учительница оскорбляла ученика во время урока
«Ты тварь! Ты с*ка!»: на Киевщине учительница оскорбляла ученика во время урока
Католикос Гарегин II освятил новую армянскую церковь в Днепре
Католикос Гарегин II освятил новую армянскую церковь в Днепре
Савченко дала брифинг в Раде
Савченко дала брифинг в Раде
В Харькове пьяный водитель устроил гонки с полицией, посадив в машину ребенка
В Харькове пьяный водитель устроил гонки с полицией, посадив в машину ребенка
Савченко сняла ролик, который может сделать ее президентом Украины
Савченко сняла ролик, который может сделать ее президентом Украины
Исчезнувшее в прошлом году «Лох-несское чудовище» выбросило на океанский берег в США?
Исчезнувшее в прошлом году «Лох-несское чудовище» выбросило на океанский берег в США?
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов