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Главные новости за 21 марта 2018 года

Главные новости за 21 марта 2018 года

Кабмин разорвал Программу экономического сотрудничества с Россией. Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. В частности, как сообщается, «прекращение действия программы является частью комплекса мер правительства Украины, направленных на противодействие агрессивной политике России в общеполитическом контексте и в торгово-экономической сфере в частности».

С сегодняшнего дня в Украине больше не будут выдаваться бумажные паспорта. Кабинет министров Украины запретил выдачу внутренних паспортов гражданина Украины в виде книжки. Правительство исключило из постановления об утверждении образца бланка и порядке оформления паспорта положение, которое предусматривало возможность выдачи паспорта гражданина Украины в форме книжки до полного обеспечения территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карты. Авторы инициативы объяснили, что это положение уже не актуально, поскольку подразделения Миграционной службы полностью обеспечены всеми необходимыми ресурсами для выдачи паспортов в форме ID-карты.

Стали известны подробности представления ГПУ на арест Савченко. Генеральная прокуратура Украины подготовила представление на задержание и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Надежды Савченко. Об этом сообщил министр внутренних дел Антон Геращенко. «В период с ноября 2017 года по настоящее время Надежда Савченко совершила „ряд тяжких и особо тяжких преступлений против национальной безопасности и против общественной безопасности“», — написал Геращенко.

После истории с «гранатами Савченко» в парламенте появились сейфы для оружия депутатов. Верховная Рада Украины приняла закон о порядке доступа в парламент, который узаконивает прохождение народными депутатами через раму металлоискателей. За законопроект проголосовали 263 народных депутата. Соответствующим документом вносятся изменения в закон о госохране органов государственной власти и должностных лиц.

Паника, вызванная «гранатами Савченко», продолжается. В Раде начали сканировать сумки депутатов. В здании Верховной Рады установили оборудование для сканирования содержимого сумок народных депутатов Украины. Оборудование установлено у входа, которым пользуются исключительно народные избранники. Сегодня нардепы перед тем как войти в сессионный зал, уже сдавали оружие в сейф. В то же время охрана отказывается уточнять, кто из депутатов и какое оружие сдавал.

Минюст арестовал все имущество «Газпрома» в Украине. Министерство юстиции Украины наложило арест на все имущество российской государственной корпорации «Газпром» в Украине. По словам министра Павла Петренко, общая сумма арестованного имущества составляет 100 миллионов гривен. «Мы уже взыскали часть средств — все, что было у „Газпрома“ на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это более 100 миллионов гривен».

«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов. В промышленной зоне Запорожья обнаружена свалка лекарственных отходов. Биоматериалы вместе с бинтами, ампулами и образцами анализов несколько месяцев хранились на заброшенных складах. Местных жителей на жуткую находку вывел ужасный смрад, который чувствуется даже при минусовой температуре. Они обнаружили, что в здании с выбитыми стеклами без всякой охраны хранились медицинские инструменты и человеческие останки.

Несмотря на рост цен и тарифов, Украина попала в рейтинг самых дешевых стран мира. Украина попала в тройку самых дешевых для проживания стран мира. Об этом говорится в исследовании «The Cost of Living Around the World 2018», которое основан на индексе Numbeo. К дешевым странам отнесли Пакистан, Египет, Украину, Индию и Тунис.

Скандал с утечкой данных миллионов пользователей Facebook набирает обороты: Цукерберга вызвали на ковер в Европарламент. Европейский парламент приглашает основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга для дачи объяснений о ситуации с попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа. Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Европарламента Антонио Таяни. «Мы пригласили Марка Цукерберга в Европейский парламент. Facebook должен разъяснить перед представителями 500 миллионов европейцев, что персональные данные не используются для манипулирования демократией», — написал еврочиновник.

Пугачева пожаловалась на то, что ей трудно дышать и трудно ходить. Российская певица Алла Пугачева официально объявила, что стареет. «Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», — написала Пугачева. По данным СМИ, таким образом певица якобы ответила на критику интернет-пользователей, высмеявших ее внешний вид.

Порноактриса подтвердила информацию о супружеской измене Трампа, пройдя детектор лжи. Проверка на полиграфе подтвердила правдивость заявлений бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд, больше известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, о том, что в 2006 году она имела сексуальный контакт с нынешним президентом США Дональдом Трампом. По данным СМИ, проверка проводилась еще в 2011 году по просьбе журнала Life & Style, который брал у нее интервью. Результаты экспертизы «с 99-процентной вероятностью» подтвердили слова актрисы. Полиграфолог Рон Слэй, опрашивавший Клиффорд, заявил, что может и готов дать показания на суде, если таковой случится.

Соратник Березовского погиб во время сексуальной игры с молодым любовником, — СМИ. Друзья российского бизнесмена Николая Глушкова, умершего на днях в Лондоне, не исключают, что причиной могла стать «странная секс-игра». По данным СМИ, в день гибели с ним находился молодой любовник по имени Денис. Как сообщают СМИ со ссылкой на неназванного друга семьи предпринимателя, в день гибели с ним находился молодой любовник по имени Денис, который появлялся там регулярно.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Верховная Рада Украины, Запорожье, Facebook, Генеральная прокуратура Украины, арест, Россия, Министерство юстиции Украины, мир, экономика, биометрический паспорт, Газпром, политика, имущество, криминал, свалка, Надежда Савченко

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