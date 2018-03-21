С сегодняшнего дня в Украине больше не будут выдаваться бумажные паспорта

Кабинет министров Украины запретил выдачу внутренних паспортов гражданина Украины в виде книжки. Как выяснили журналисты «Фразы», правительство исключило из постановления об утверждении образца бланка и порядке оформления паспорта положение, которое предусматривало возможность выдачи паспорта гражданина Украины в форме книжки до полного обеспечения территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карты.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», авторы инициативы объяснили, что это положение уже не актуально, поскольку подразделения Миграционной службы полностью обеспечены всеми необходимыми ресурсами для выдачи паспортов в форме ID-карты.

Отметим, прием документов для оформления паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактного электронного носителя, прекратился 1 ноября 2016 года. При этом такие паспорта, оформленные и выданные до 1 ноября 2016 года будут действительны в течение всего срока, на который они выданы.

Между тем, пока не будут обеспечены по всей Украине считыватели карты, к ней прилагается специальная бумажка с пропиской, которую люди должны носить с собой.

Как сообщала «Фраза», в мае 2011 года министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев заявил о том, что «при нормальном финансировании полностью перейти на эту систему(id карт) можно за 1,5-2 года».

1 октября 2016 года вступил в силу закон Украины № 1474-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус, направленных на либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины», обеспечивающий переход на биометрические паспорта и принятый Верховной Радой 14 июля того же года. Законом, в частности, предусматривается введение обязанности оформления паспорта гражданина Украины после достижения 14-летнего возраста.

Все, что нужно знать о новых паспортах, можно прочитать здесь и здесь.