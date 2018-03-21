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Паника, вызванная «гранатами Савченко», продолжается. В Раде начали сканировать сумки депутатов

Паника, вызванная «гранатами Савченко», продолжается. В Раде начали сканировать сумки депутатов

В здании Верховной Рады установили оборудование для сканирования содержимого сумок народных депутатов Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», оборудование установлено у входа, которым пользуются исключительно народные избранники.

Как уточняет «Украинская правда», сегодня, нардепы перед тем как войти в сессионный зал, уже сдавали оружие в сейф. В то же время охрана отказывается уточнять, кто из депутатов и какое оружие сдавал.

Ранее «Фраза» сообщала, что 15 марта 2018 года появилась информация о том, что якобы Савченко принесла в зал три гранаты и пистолет. К ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

В интервью «Фразе» она заявила, что ее никто не выводил: «Я просто общалась со своими коллегами, с которыми, кстати, общаюсь достаточно часто, и потом мы просто пошли на перекур». Однако не стала отвечать на вопрос, были ли у нее с собой гранаты, подчеркнув, что тогда «впервые увидела в глазах депутатов настоящий ужас».

Напомним, Верховная Рада Украины исключила Савченко из комитета национальной безопасности и обороны. Тогда же появилась информация о том, что, якобы, Савченко пронесла в парламент гранаты.

16 марта 2018 года Савченко внесли в базу сайта «Миротворец». Информация о ней размещена в разделе «Чистилище».

20 марта Савченко дала брифинг.

21 марта 2018 года стало известно о том, что Верховная Рада Украины приняла закон о порядке доступа в парламент, который узаконивает прохождение народными депутатами через раму металлоискателей. В тот же день в стенах парламента были установлены сейфы для оружия депутатов.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, граната, оружие, политика, криминал, Надежда Савченко

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