СБУ получила доступ к мобильным переговорам главы НАПК с представителем АПУ

Шевченковский районный суд Киева предоставил СБУ доступ к информации о мобильных переговорах главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Натальи Корчак. Как выяснили журналисты «Фразы», в частности речь идет о переговорах Корчак с сотрудником Администрации Президента Алексеей Горащенковым.

Как уточняют «Украинские Новости», следствие установило, что в период с 2016 года и по сей день глава и члены НАПК, первый заместитель руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации Горащенков и сотрудник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, с целью получения неправомерной выгоды, осуществили ряд противоправных действий.

В частности, они организовали принятие членами НАПК решений об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок электронных деклараций, либо же их непроведение.

Суд удовлетворил ряд ходатайств СБУ и предоставил доступ к информации о мобильных переговорах Корчак, членов НАПК и Горащенкова за период с 1 января 2016 года по 10 ноября 2017 года.

Ранее «Фраза» сообщала, что 5 апреля 2017 года Корчак заявила, что считает, что заслужила премию в 200 тыс. гривен.

21 апреля 2017 года Председатель НАПК Наталья Корчак на заседании антикоррупционного комитета вызвала у народных депутатов недоумение относительно размеров своей зарплаты. Согласно электронному реестру 7 декабря Корчак задекларировала зарплату в размере 266, 816 тысяч гривен, а 29 декабря она задекларировала 123,217 тысяч гривен зарплаты.

В августе 2017 года заработная плата председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак составила 108 373,85 гривны.

В сентябре заработная плата Корчак составила 211 946 гривны. При этом 107,2 тысяч из этой суммы — материальная помощь на оздоровление.

15 ноября 2017 года руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.