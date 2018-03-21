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Свидетельница рассказала о зверствах «майдановцев», пересказав эпизод из российского пропагандистского фильма

Свидетельница рассказала о зверствах «майдановцев», пересказав эпизод из российского пропагандистского фильма

В ходе заседания суда по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича бывшая активистка Партии регионов из Крыма Оксана Медиева рассказала, как группа крымчан, которые возвращались с антимайдана 20 февраля 2014 года, подверглась жестокому нападению. Как выяснили журналисты «Фразы», ее описание событий совпадает с тем, как они описаны в российском пропагандистском фильме «Крым».

Как сообщает «Украинская правда», в ходе допроса, который проходил в виде телемоста из Симферополя, она рассказала, что была в числе людей, приехавших на атобусах в Мариинский парк Киева из Крыма протестовать против Майдана. По словам Медиевой, люди на Майдане были вооружены дубинками, «булавами с гвоздями», камнями, петардами, фейервеками и даже огнестрельным оружием и 18 февраля били антимайдановцев. «Прорвались к нам, побили очень много ребят. Видела, как несли человека, что-то круглое ему под ноги бросили, и кусок ноги у него висел», — рассказала активистка.

Утром 20 февраля, по ее словам, с Майдана начали стрелять: «20-го утром видели, как с Майдана поднимались вверх колона, они шли с оружием, стреляли. И когда мы увидели, что стреляют и падают вот эти первые ребята с внутренних войск, мы испугались и начали уезжать из Киева».

По дороге их автобусы начали останавливать на блокпостах, утверждает Медиева. В частности возле Белой Церкви была перекрыта дорога, и горели шины. «К нам вышли люди сказали, что нас не пропустят. С их стороны прозвучало пару выстрелов. Я видела, что упало несколько мальчиков не с нашего автобуса. Одного в ногу ранили», — рассказала свидетель, добавив, что тут же автобусы обливали краской, лобовые стекла разбивали цепами.

Впоследствии им удалось уехать в сторону Киева, а директор одной из АЗС якобы им сказал, чтобы они быстро уезжали, потому что крымские автобусы разыскивают.

На втором блокпосту крымские автобусы снова остановили. По словам Медиевой, тут пассажиров избивали, раздевали, ставили на колени, заставляли петь гимн Украины, привязывали к деревьям. Одного парня якобы сбила машина, но скорая отказалась его забрать.

Дальше, по ее словам, автобусы ехали в одной колоне с автобусами крымской милиции, которых встретили по дороге. Но дорога снова была перекрыта тракторами. «Забежало много людей, и начали бить. Где-то спереди выбежал человек и начал стрелять в лобовое стекло. У водителя ладошка была прострелена и подмышка», — рассказала Медиева.

По ее словам, автобус, в котором она ехала, поджигали, но за женщин заступился мужчина с блокпоста по имени Степан, которого «все слушали». «Просили поднять руки татар и водителей, которые ни в чем не виноваты, а остальных поставили на колени и заставили петь гимн Украины, смеялись над ними, били, если не так пели или не клали руку на сердце», — рассказала активистка.

«Потом этих ребят — 3 автобуса нас осталось — два автобуса они погрузили в один и отправили куда-то. Брат моего супруга увидел меня и хотел забрать с собой. Степан сказал: «Стой со мной, мы их отправили на расстрел», — рассказала свидетель защиты.

Она добавила, что это все видели сотрудники ГАИ, которые спокойно на той же дороге пропускали легковые авто. Также, по словам Медиевой, некоторых антимайдановцев привязали к деревьям, их якобы 2 часа избивали «женщины и бабушки».

При этом, активист отметила, что автобус, в котором ехала она, в полном составе вернулся в Крым. Медиева также не смогла ни назвать фамилии убитых на этом пути, ни даже ответить, сколько людей якобы расстреляли.

«Я лично не видела, но есть люди, которые видели, что стреляли и видели, что люди умирали. Наш автобус полностью приехал. Это (что были убитые) со слов моих знакомых», — заявила Медиева.

Отметим, что ее рассказ в некоторых местах сильно перекликается с одним эпизодом российского пропагандистского фильма «Крым». Можно даже заметить водителя автобуса, которого ранили в подмышку.

Других свидетелей из Крыма, которых планировали допрашивать 21 марта, суд не услышал, поскольку трое из них передали заявления, что заняты в этот день, а с другими двумя защитник не смог встретиться, чтобы договорится о дате допроса.

Жителей оккупированного Крыма Андрея Никифорова и Романа Татарикова, а также экс-министра обороны Павла Лебедева и экс-командующего ВМС Юрия Ильина планируют допросить 4 апреля.

Тэги: Майдан, Виктор Янукович, суд, Крым, расследование, избиение, показания, криминал, пропаганда, Антимайдан

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