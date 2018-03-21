В Донецкой области на уроке физкультуры умер пятиклассник

В г.Мирноград Донецкой области на уроке физкультуры умер 11-летний школьник. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.



«На уроке физической культуры в общеобразовательной школе І-ІІІ степеней № 8 Мирноградского городского совета 11-летнему ученику 5 класса внезапно стало плохо. Медики бригады скорой помощи констатировали смерть ребенка и доставили тело в терапевтическое отделение Мирноградской центральной городской больницы. Также установлено, что у него было диагностировано тяжелое заболевание — злокачественная феохромоцитома 3 категории», — отметили в ведомстве.



Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения — п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка) с отметкой «естественная смерть». В настоящее время готовится ходатайство в городской суд о проведении судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти школьника.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре 2005 года в школе № 9 Ижевска (Удмуртия) после урока физкультуры скончался ученик 10-го класса.

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В августе 2010 года на уроке физкультуры умер 17-летний курсант одного из вузов Запорожья.

В октябре 2013 года в Козятинском районе Винницкой области 8-летнему мальчику стало плохо на уроке физкультуры, по пути в больницу ребенок умер.