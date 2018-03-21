Скандал с утечкой данных миллионов пользователей Facebook набирает обороты: Цукерберга вызвали на ковер в Европарламент

Европейский парламент приглашает основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга для дачи объяснений о ситуации с попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Европарламента Антонио Таяни.

«Мы пригласили Марка Цукерберга в Европейский парламент. Facebook должен разъяснить перед представителями 500 миллионов европейцев, что персональные данные не используются для манипулирования демократией», — написал еврочиновник.

«Мы ждем, чтобы представители Facebook дали показания о прозрачности и соблюдении правил ЕС по защите данных в комитете правосудия», — добавил Таяни, подчеркнув, что манипулирование персональными данными неприемлемо и угрожает демократии.

If true, manipulating our personal data is unacceptable and a threat to democracy. We are waiting for Facebook representatives to testify on transparency and the respect of EU rules on data protection in @EP_Justice pic.twitter.com/WWjNaDWkQS — Antonio Tajani (@EP_President) 20 марта 2018 г.

Между тем, председатель комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту парламента Великобритании Дамиан Коллинза написал на своей странице в Twitter, что Цукерберг также вызван дать показания перед британскими парламентариями в связи с возможной утечкой данных пользователей.

К своему сообщению он приложил скан официального письма в котором указывается, что комитет неоднократно спрашивал Facebook, каким образом компании получают и хранят данные пользователей ее сайта, и, в частности, о том, не собиралась ли эта информация без их разрешения. «Ваши сотрудники постоянно преуменьшали этот риск и вводили комитет в заблуждение», — говорится в заявлении.

По его словам, «пришло время выслушать» позицию руководства корпорации в связи с «катастрофическим провалом» Facebook, допущенным в этой области.

Между тем, замешанная в скандале компании Cambridge Analytica сообщила о том, что отстраняет от работы генерального директора до конца расследования. «Совет Cambridge Analytica объявил, что приостановил работу генерального директора Александра Никса во время независимого расследования», — говорится в сообщении совета директоров компании, которое цитирует «Украинская правда».

В правлении отмечают, что комментарии Никса (о кампании Дональда Трампа), которые были тайно записаны телеканалом Channel 4 и другие обвинения, не отражают ценности или действий компании, а его отстранение отражает серьезность, с которой у Cambridge Analytica рассматривают это нарушение.

В компании объявили о проведении самостоятельного независимого расследования и пообещали публично поделиться его результатами после окончания.

Как сообщала «Фраза», 19 марта 2018 года социальная сеть Facebook начала расследование относительно связи своих сотрудников со сторонней компанией, которая завладела данными 50 миллионов пользователей. В частности, речь идет о создателях фирмы Global Science Research Джозефе Канселлоре и Александре Когане, которая предоставляла данные платформе Cambridge Analytica. Последняя была тесно связана с предвыборным штабом Трампа.

Как сообщали СМИ, 20 марта 2018 года британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстраненный гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.