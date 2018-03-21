В аэропорту Одессы более сотни человек на 10 часов заблокировали в самолете

В аэропорту «Одесса» более сотни пассажиров на 10 часов оказались заблокированы внутри самолета без пищи и воды. Как выяснили журналисты «Фразы», самолет Boeing 737 компании «Pegasus» должен был вылететь в столицу Турции Анкару.



Люди прошли регистрацию на рейс который вылетал в 14:55, однако попасть внутрь самолета смогли лишь в 18:55 вечера 20 марта, сообщает «Антикор».



Как рассказали очевидцы, поступило сообщение о минировании самолета, после чего — о технической неисправности. Позже сообщили о невозможности взлета из-за неблагоприятной погоды, хотя другие самолеты покидали взлетную полосу.



Из-за напряженной ситуации на борту самолета даже произошла драка между двумя женщинами.



Повлиять на ситуацию удалось только после вмешательства журналистов. Людям, которые уже не хотели никуда лететь, разрешили покинуть борт в 3 утра 21 марта.



В результате инцидента многие пассажиры пропустили стыковые рейсы в Турции и опоздали на деловые встречи.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июле 2013 года в аэропорту «Киев» (Жуляны) произошло ЧП. «Боинг 737-500» авиакомпании Utair из Москвы (рейс № 797), который должен был прибыть в 12.15, при посадке выехал за пределы посадочной полосы, зацепив осветительные приборы. На борту находилось 77 пассажиров. ЧП произошло из-за ошибки пилота.

9 февраля 2018 года в аэропорту «Киев» произошла драка пассажиров двух рейсов.