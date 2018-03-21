Кабмин разорвал Программу экономического сотрудничества с Россией

Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе правительства.

В частности, как сообщается, «прекращение действия программы является частью комплекса мер правительства Украины, направленных на противодействие агрессивной политике России в общеполитическом контексте и в торгово-экономической сфере в частности».

В Кабмине утверждают, что Россия с конца 2015 года «последовательно осуществляет торговую и транзитную агрессию по Украине», таким образом отмена программы стала ответом на прекращении договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ для Украины, в связи с чем к украинским товарам применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Кроме того, программу отменили после запрета ввоза в Россию с Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов питания, а также после «фактического блокирования транзита украинских товаров по территории Российской Федерации».

Как сообщает «Интерфакс-Украина», на заседании 21 марта правительство также поручило Министерству иностранных дел в установленном порядке проинформировать о своем решение российский Кабмин.

Как сообщали СМИ, 7 июня 2011 года бывшие на то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали Программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.

Программа экономического сотрудничества отражает совокупность согласованных взглядов России и Украины на перспективы их долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере как равноправных независимых государств-партнеров.

В программе рассматривались цели и средства развития российско-украинского экономического сотрудничества, его основные направления и приоритетные отрасли, а также ожидаемые результаты.

Как сообщала «Фраза», 28 августа 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО о мерах по усовершенствованию государственной военно-технической политики. Согласно единственному обнародованному подпункту Кабинету министров Украины поручается принять меры по прекращению экспорта в Россию товаров военного назначения и двойного использования с целью их военного конечного использования Российской Федерацией, за исключением космической техники, которая применяется для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.

21 мая 2015 года Верховная Рада разорвала пять межгосударственных соглашений с правительством России в военной сфере.

5 апреля 2016 года Кабинет министров Украины прекратил сотрудничество с Российской Федерацией в сфере технической защиты информации.

18 октября 2017 года Кабмин прекратил действие соглашения с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.

8 ноября того же года Кабинет Министров Украины прекратил действие межправительственного соглашения с Российской Федерацией о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения от 1995 года.