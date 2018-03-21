Стали известны подробности представления ГПУ на арест Савченко

Генеральная прокуратура Украины подготовила представление на задержание и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Надежды Савченко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Антон Геращенко.

«В период с ноября 2017 года по настоящее время Надежда Савченко совершила „ряд тяжких и особо тяжких преступлений против национальной безопасности и против общественной безопасности“», — написал Геращенко.

«Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности. К такому выводу я пришёл после того, как внимательно прочитал представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание пока ещё народного депутата Надежды Савченко», — прокомментировал документ Геращенко.

«По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с неё депутатской неприкосновенности и не буду голосовать за ее задержание и арест», — написал он.

В документе указывается,что Савченко при неустановленных обстоятельствах познакомилась с руководителем Всеукраинской общественной организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, который, позиционируя себя как человека привлеченного к процессу обмена пленными, регулярно посещал оккупированные территории.

Подчеркивается, что в ходе этих поездок Рубан познакомился и поддерживает личные отношения с руководителями террористической организации «ДНР» Александром Захарченком и Александром Тимофеевым.

Согласно документу, Савченко в неустановленное время, но не позже 20 ноября 2017 года вступила в сговор с Рубаном, Захарченком, Тимофеевым и другими неустановленными лицами, о совершении действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине.

В тексте приводится тот же умысел, который был в подозрении Рубану:

1) обстрел из минометов и огнестрельного оружия зданий Верховной Рады, АП и жилых домов на прилегающих улицах. С использованием гранат осуществить взрывы внутри ВР и убить государственных деятелей присутствующих на заседании.

2) осуществить вооруженный захват здания ВР ночью, убив сотрудников правоохранительных органов, которые охраняют здание. В то же время, с использованием минометов, гранатометов, огнестрельного оружия и взрывчатки совершить нападения на жилье и транспортные средства Петра Порошенка, Арсена Авакова, Александра Турчинова с целью их убийства и создание хаоса и дестабилизации внутренней обстановки в стране.

В представлении на Савченко появилась новая фамилия, которой не было в тексте подозрения Рубану — а именно В.В. Кота.

Указывается, что с этой целью Рубан предложил гражданам Украины Захарченковк А.В., Березню Г.П., Лящу С.В., Коту В.В., Шашкину В.А., Мезенцеву А.В. и другим лицам принять участие в совершении из этих преступлений. При этом граждане Березень, Лещ и Кот сообщили об этом в правоохранительные органы и были привлечены к следственным действиям.

Готовя эти преступления, как утверждает ГПУ, Савченко и Рубан в период с 20 по 23 ноября, находясь на оккупированной территории Донецкой области, приобрели огнестрельное оружие и боеприпасы, среди которых 4 120-мм миномета, РПГ, противопехотные мины, гранаты, крупнокалиберный пулемет и винтовка. Указанное оружие Савченко и Рубан 23 ноября перевезли в так называемую «серую зону» рядом со станцией «Майорская».

Кроме этого, в документе указывается, что Савченко и Рубан решили приобрести дополнительное вооружение. С этой целью они 6 марта приобрели оружие в оккупированной Горловке, с которым Рубан и был задержан 8 марта на КПВВ «Майорское».

Указанный в представлении автомобиль, которым вывозилось оружие, само оружие являются вещественными доказательствами по делу. Среди них также указан мобильный телефон «Blackberry», который был обнаружен в ходе обыска 24 ноября 2017 автомобиля Мерседес, в котором накануне Савченко и Рубан привезли оружие из ОРДЛО.

Таким образом, Савченко обвиняют по статьям 14, 28, 109, 112 УК Украины (подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти по предварительному сговору группой лиц, а также посягательство на жизнь государственного деятеля).

В представлении также отмечено, что следствие собрало доказательства того, что Савченко имеет личные отношения с руководителями террористических организаций, с которыми неоднократно встречалась в течение 2017 года.

Как сообщила следственным органам Госпогранслужба, Савченко официально не пересекала линию разграничения с ОРДЛО в режиме «выезд», хотя выехала оттуда 25 февраля 2017 через пункт пропуска «Курахово».

«Это указывает на реальные возможности у Савченко Н.В. незаконно пересечь линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей вне контрольных пунктов въезда-выезда», — подчеркивается в документе.

В качестве обоснования необходимости содержания Савченко под стражей указывается, что у нее есть возможность уничтожить, спрятать или исказить вещественные доказательства в уголовном производстве.

Также отмечается, что в соответствии с показаниями свидетеля Березня, она заявляла о готовности взорвать себя гранатой, если ее попытаются задержать.

В представлении также приводят показания Захарченкова об обсуждении Савченко совместного плана с Рубаном о «совершение теракта и посягательстве на жизнь госдеятелей в Киеве».

Показания Кота касались обстоятельств «ввоза Рубаном и Савченко 23 ноября оружия через КПВВ Майорск». Показания Ляща касались обстоятельств испытания 1 декабря 2017 Надеждой Савченко и Владимиром Рубаном на полигоне воинской части А0553 в Хмельницком оружия, которое они привезли из ОРДЛО«. Также его показания касались «обстоятельств свержения конституционного строя».

Ранее «Фраза» сообщала, что 15 марта 2018 года появилась информация о том, что якобы Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. К ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

В интервью «Фразе» она заявила, что ее никто не выводил: «Я просто общалась со своими коллегами, с которыми, кстати, общаюсь достаточно часто, и потом мы просто пошли на перекур». Однако не стала отвечать на вопрос, были ли у нее с собой гранаты, подчеркнув, что тогда «впервые увидела в глазах депутатов настоящий ужас».

Напомним, Верховная Рада Украины исключила Савченко из комитета национальной безопасности и обороны. Тогда же появилась информация о том, что, якобы, Савченко пронесла в парламент гранаты.

16 марта 2018 года Савченко внесли в базу сайта «Миротворец». Информация о ней размещена в разделе «Чистилище».

20 марта Савченко дала брифинг.