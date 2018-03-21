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Соратник Березовского погиб во время сексуальной игры с молодым любовником, – СМИ

Соратник Березовского погиб во время сексуальной игры с молодым любовником, – СМИ

Друзья российского бизнесмена Николая Глушкова, умершего на днях в Лондоне, не исключают, что причиной могла стать «странная секс-игра». Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, в день гибели с ним находился молодой любовник по имени Денис.

Как сообщает The Daily Mail со ссылкой на неназванного друга семьи предпринимателя, в день гибели с ним находился молодой любовник по имени Денис, который появлялся там регулярно.

«Я мало что знаю о нем, кроме того, что его зовут Денис, и он намного моложе (ему около 20 лет) и, как и Николай, он тоже из России», — рассказал источник, добавив, что именно этот человек вместе с дочерью покойного Натальей обнаружил тело Глушкова.

«Я думаю, что офицеры уже пообщались с Денисом и Натальей, но я не знаю, где они сейчас. Я думаю, что полиция в качестве одной из версий случившегося рассматривает сексуальную игру, в ходе которой что-то очень пошло не так», — добавил друг.

При этом он подчеркнул, что Николай изначально придерживался гетеросексуальной ориентации, у него была жена и у них были дети. Однако впоследствии он якобы признался, что гей.

Издание также указывает, что официально следователи не исключают, что погибший, возможно, был задушен собачьим поводком кем-то, кто пытался имитировать самоубийство.

Как сообщала «Фраза», 13 марта 2018 года в Лондоне в собственном доме был найден мертвымроссийский бизнесмен Николай Глушков. По данным СМИ, на его шее были обнаружены следы удушения.

Позже российские СМИ со ссылкой на источники утверждали, что Глушков долгое время «пребывал в депрессии из-за ухудшившегося из-за судебных тяжб финансового состояния и ранее уже пытался покончить с собой». Однако эту информацию опровергали друзья умершего.

17 марта полиция Лондон начала уголовное расследование смерти Глушкова по статье «убийство». Утверждается, что он умер от «сдавливания шеи». При этом, по данным СМИ, Глушков был задушен собачьим поводком.

Тэги: Лондон, СМИ, игра, мир, смерть, Борис Березовский, расследование, секс, Николай Глушков

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