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Пугачева пожаловалась на то, что ей трудно дышать и трудно ходить

Пугачева пожаловалась на то, что ей трудно дышать и трудно ходить

Российская певица Алла Пугачева официально объявила, что стареет. Как выяснили журналисты «Фразы», артистка пожаловалась на ухудшение здоровья в комментариях на своей странице в Instagram.

«Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», — написала Пугачева. Как сообщает KP.RU, таким образом певица якобы ответила на критику интернет-пользователей, высмеявших ее внешний вид.

«Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь», — добавила 68-летняя звезда, пообещав в последние дни своей жизни думать о детях и своих поклонниках.

В то же время, как сообщает женский журнал Passion.ru, речь может идти не только о возрастных изменениях, но и о якобы болезни Пугачевой.

Отметим, у Аллы Пугачевой есть двое несовершеннолетних детей — Елизавета и Гарри, а также 46-летняя дочь Кристина Орбакайте.

Как сообщала «Фраза», летом 2017 года российскую певицу Аллу Пугачеву заметили в одной из медицинских клиник Москвы. По данным некоторых СМИ, артистка легла в НИИ имени Вишневского, где медики проверили состояние здоровья певицы. Другие издания пишут, что Пугачева перенесла серьезную операцию на сердце.

Тэги: болезнь, СМИ, старость, культура, Алла Пугачева, соцсети

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