Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Несмотря на рост цен и тарифов, Украина попала в рейтинг самых дешевых стран мира

Несмотря на рост цен и тарифов, Украина попала в рейтинг самых дешевых стран мира

Украина попала в тройку самых дешевых стран мира. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в исследовании «The Cost of Living Around the World 2018», которое основан на индексе Numbeo.

К дешевым странам отнесли Пакистан, Египет, Украину, Индию и Тунис.

Самые дорогие возглавили Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамские острова.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2011 году мировом рейтинге конкурентоспособности World Competitiveness Yearbook 2011, опубликованном швейцарской бизнес-школой IMD, Украина осталась на тех же позициях, что и в 2010 году, заняв 57-е место из 59.

В 2015 году Украина заняла 49 место из 60 в рейтинге конкурентоспособности стран, которые составляет швейцарский институт IMD.

Напомним, в марте 2016 года Украина заняла 123 место из 157 в рейтинге самых счастливых стран.

В октябре 2016 года Украина опустилась в рейтинге свободы информации.

2 октября 2016 украинское законодательство о доступе к информации заняло 22 позицию из 111 стран мира в Международном рейтинге обеспечения права на информацию.

В декабре 2016 года английский исследовательский центр Legatum Institute представил рейтинг самых благоприятных стран для жизни 2016 года. Украина заняла в этом рейтинге 107 место.

В январе 2017 года Украина опустилась в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой, потеряв одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом.

В марте 2017 года в ежегодном рейтинге стран мира по Индексу человеческого развития Украина заняла 84 место, опустившись на 29 позиций по сравнению с предыдущим годом.

7 апреля 2017 года стало известно, что Украина опустилась на 88 место в рейтинге туристической конкурентоспособности, составленном экспертами Всемирного экономического форума.

В сентябре 2017 года в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности Украина заняла 81-е место среди 137 стран.

Кроме того, Украина вошла в десятку стран с самым низким уровнем безопасности, заняв 127 место из 136 наряду с такими странами, как Гондурас, Кения, Египет, Венесуэла, Нигерия, Пакистан, Сальвадор, Йемен и Колумбия.

В ноябре 2017 года Украина вошла в тройку самых несчастных стран мира, расположившись в рейтинге рядом с Гаити и Южным Суданом..

В январе 2018 года в ежегодном рейтинге лучших стран мира Украина заняла 69 место из 80 возможных.

Тэги: Украина, общество, мир, экономика, политика, социология, исследование

Комментарии

Колонка автора
20.03.18 08:59

Кругом враги и заговоры. Паранойя обанкротившейся власти

Автор: Александр Карпец

Статьи

21.03.18 09:41

Должников за коммуналку оставят без хлеба?

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Минюст арестовал все имущество «Газпрома» в Украине

Минюст арестовал все имущество «Газпрома» в Украине
21.03.18 09:01
950
Последние новости
21.03.18 11:53

«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
21.03.18 11:40

«Ты тварь! Ты с*ка!»: на Киевщине учительница оскорбляла ученика во время урока
21.03.18 11:22

Соратник Березовского погиб во время сексуальной игры с молодым любовником, – СМИ
21.03.18 10:46

Пугачева пожаловалась на то, что ей трудно дышать и трудно ходить
21.03.18 10:40

Несмотря на рост цен и тарифов, Украина попала в рейтинг самых дешевых стран мира
21.03.18 09:58

Россия вывезла своих дипломатов из Лондона на самолете, который засветился в скандале с контрабандой кокаина
21.03.18 09:55

Появились доказательства того, что «полезная для власти» война будет длиться вечно
21.03.18 09:20

В Украине может появиться третий реальный кандидат в президенты
21.03.18 09:13

После истории с «гранатами Савченко» в парламенте появились сейфы для оружия депутатов
21.03.18 09:01

Минюст арестовал все имущество «Газпрома» в Украине

Интервью

21.03.18 09:28

Житель Донецка: Большинство дончан не будет бунтовать, если Украина вернёт контроль над городом

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
«Ты тварь! Ты с*ка!»: на Киевщине учительница оскорбляла ученика во время урока
«Ты тварь! Ты с*ка!»: на Киевщине учительница оскорбляла ученика во время урока
Католикос Гарегин II освятил новую армянскую церковь в Днепре
Католикос Гарегин II освятил новую армянскую церковь в Днепре
Савченко дала брифинг в Раде
Савченко дала брифинг в Раде
В Харькове пьяный водитель устроил гонки с полицией, посадив в машину ребенка
В Харькове пьяный водитель устроил гонки с полицией, посадив в машину ребенка
Савченко сняла ролик, который может сделать ее президентом Украины
Савченко сняла ролик, который может сделать ее президентом Украины
Исчезнувшее в прошлом году «Лох-несское чудовище» выбросило на океанский берег в США?
Исчезнувшее в прошлом году «Лох-несское чудовище» выбросило на океанский берег в США?
В центре Кишинева в магазине прогремел взрыв. Есть погибшие
В центре Кишинева в магазине прогремел взрыв. Есть погибшие
В США зафиксирована первая смерть от беспилотного автомобиля
В США зафиксирована первая смерть от беспилотного автомобиля
В Коростене пьяные школьницы устроили кровавые разборки
В Коростене пьяные школьницы устроили кровавые разборки
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов