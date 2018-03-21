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Россия вывезла своих дипломатов из Лондона на самолете, который засветился в скандале с контрабандой кокаина

Россия вывезла своих дипломатов из Лондона на самолете, который засветился в скандале с контрабандой кокаина

Российские дипломаты, которых выслали из Лондона в рамках санкций из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, покинули территорию Великобритании вечером 20 марта. Как выяснили журналисты «Фразы», перелет был осуществлен на самолете, который ранее засветился в скандале с контрабандой кокаина из Аргентины.

Британский телеканал Sky News опубликовал фото из аэропорта «Станстед», откуда улетали 23 российских дипломата и члены их семей, всего около 80 человек. На них можно видеть, что речь идет о самолете с Ил-96 с бортовым номером RA-96023, принадлежащем Управлению делами президента России.

Эту же информацию подтверждает онлайн сервис Flightradar24, зафиксировавший вылет из Москвы, а затем из Лондона.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2018 года стало известно, что самолет летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц РФ, может быть причастен к поставке наркотиков из Аргентины в Россию. Тогда же журналистами был зафиксирован номер, которым якобы осуществлялись эти перевозки — RA-96023. Борт с таким номером принадлежит специальному летному отряду «Россия» Управления делами президента РФ, однако в ведомстве эту информацию опровергли.

2 марта стало известно, что в Германии задержали предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в Россию Андрея Ковальчука. По данным СМИ, кокаин из Аргентины в Россию мог доставляться в чемоданах, упакованных как дипломатическая почта, начиная еще с 2012 года.

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Она также официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери и заявила о созыве внеочередного заседания Совета безопасности ООН.

Тэги: Лондон, Россия, мир, скандал, кокаин, дипломат

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