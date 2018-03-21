После истории с «гранатами Савченко» в парламенте появились сейфы для оружия депутатов

Верховная Рада Украины приняла закон о порядке доступа в парламент, который узаконивает прохождение народными депутатами через раму металлоискателей. Как выяснили журналисты «Фразы», за законопроект проголосовали 263 народных депутата.

Как уточняет «Украинская правда», соответствующим документом вносятся изменения в закон о госохране органов государственной власти и должностных лиц.



Вносится правка относительно того, что «в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, кроме лиц, которые, согласно этого закона, осуществляют государственную охрану соответствующего здания».



Также не будут допускаться «лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами».



Если народный депутат владеет зарегистрированным оружием, он должен будет оставлять его в специальных сейфах, которые будут размещены у входов в зал парламента.



В то же время упоминание о «ядовитых и сильнодействующих веществах» из текста документа исключили.



Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны народный депутат от БПП Иван Винник отметил, что при этом народные депутаты остаются неприкосновенными: никто обыскивать и осматривать их не будет.



На данный момент в помещении Верховной Рады установили сейфы для хранения оружия посетителей. Их установили на первом этаже у входа, через который обычно заходят нардепы.

Ранее «Фраза» сообщала, что 15 марта 2018 года появилась информация о том, что якобы Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. К ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

В интервью «Фразе» она заявила, что ее никто не выводил: «Я просто общалась со своими коллегами, с которыми, кстати, общаюсь достаточно часто, и потом мы просто пошли на перекур». Однако не стала отвечать на вопрос, были ли у нее с собой гранаты, подчеркнув, что тогда «впервые увидела в глазах депутатов настоящий ужас».

Напомним, Верховная Рада Украины исключила Савченко из комитета национальной безопасности и обороны. Тогда же появилась информация о том, что, якобы, Савченко пронесла в парламент гранаты.

16 марта 2018 года Савченко внесли в базу сайта «Миротворец». Информация о ней размещена в разделе «Чистилище».

20 марта Савченко дала брифинг.