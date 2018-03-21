Минюст арестовал все имущество «Газпрома» в Украине

Министерство юстиции Украины наложило арест на все имущество российской государственной корпорации «Газпром» в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам министра Павла Петренко, общая сумма арестованного имущества составляет 100 миллионов гривен.

«Мы уже взыскали часть средств — все, что было у „Газпрома“ на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это более 100 миллионов гривень», — заявил Петренко, сообщает Deutsche Welle.

Он отметил, что намерен добиваться такого же подхода к имуществу «Газпрома» в других странах, с которыми Украина подписала соглашения.

Как сообщала «Фраза», в конце 2017 года Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «Бери или плати» на сумму 56 миллиардов долларов в 2012-2017 годах. Таким образом, по оценкам «Нафтогаза», общий позитивный эффект от решения арбитража составил тогда более 75 млрд долларов за весь срок действия контракта.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита. По решению суда, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпрому» необходимо оплатить 2.56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

Тогда же стало известно, что «Газпром» должен ежедневно выплачивать НАК «Нафтогаз Украины» 500 тысяч долларов процентов до момента выплаты задолженности, определенной решением Стокгольмского арбитражного суда, в полном объеме.

Напомним, 16 июня 2014 года российский газовый монополист «Газпром» обратилсяв Стокгольмский арбитраж с иском о взыскании с НАК «Нафтогаз Украины» неоплаченной задолженности за природный газ и процентов за указанную задолженность на общую сумму свыше $4,5 млрд. В тот же день НАК подал иск о ретроактивном изменении цены на газ, возмещении всех переплат, осуществленных им с 20 мая 2011 года в размере не менее $6 млрд и отмене положения контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами Украины.

29 января 2015 года «Нафтогаз Украины» обратился в Арбитражный суд Стокгольма с иском о пересмотре транзитного контракта с «Газпромом». В частности, «Нафтогаз» потребовал 3,2 миллиарда долларов в качестве компенсации за недостаточные (по мнению компании) объемы топлива, предоставленные для транзита. Кроме того, представители предприятия просят признать, что некоторые положения договора могут быть пересмотрены в соответствии с энергетическим и антимонопольным законодательством Украины и ЕС.

20 апреля 2016 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что до завершения Стокгольмского арбитража Украина не будет вести переговоров по газу с Россией.

В октябре того же года арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма завершил устные слушания представителей Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» и российского газового монополиста «Газпрома», а также экспертов и свидетелей по взаимному иску компаний относительно контракта на закупку газа.

К концу года арбитраж также завершил слушания в рамках тяжбы НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» по контракту на транзит газа.

1 июня 2017 года «Нафтогаз» сообщил, что Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма встал на сторону компании в многолетнем споре с ПАО «Газпрома» по контракту на поставку газа от 2009 года и вынес по этому поводу отдельное решение.