Полиция рассматривает сразу 5 версий того, что случилось с руководителем Николаевского аэропорта

Правоохранители рассматривают 5 версий гибели исполняющего обязанности руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В частности, как сообщается, рассматриваются следующие версии случившегося: самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство в связи с профессиональной деятельностью в должности и. о. директора; самоубийство из-за взаимоотношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.

В полиции добавили, что каждую из версий доказывать или опровергать будут «только при получении доказательств на основании проведенных экспертиз и следственных действий».

Также в сообщении полиции указывается, что сейчас назначены и проводятся судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая, взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая экспертизы.

Установлен круг лиц, которые «уже допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время».

Нацполиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией относительно этого события, обязательно сообщить ее следователем.

Между тем, как сообщают Новости-N со ссылкой на источник в прокуратуре, менее чем за сутки до трагического самоубийства летчику Волошину кто-то позвонил, после чего он выглядел сильно встревоженным. По словам источника, во время первичного опроса сразу после трагедии жена погибшего, Надежда, рассказала сотрудникам полиции, что накануне, в субботу вечером ее мужу кто-то позвонил. После этого звонка его словно подменили: веселый и общительный Владислав сразу стал угрюмым и замкнутым. Он перестал общаться с женой и вскоре ушел спать. Утром он также был хмурым и молчаливым.

Кто звонил ее мужу, Надежда не знает.

Сотрудники полиции изъяли мобильный телефон Владислава Волошина, поэтому есть надежда, что всех, кто звонил ему, удастся восстановить — в том числе и загадочного субботнего абонента.

Как сообщала «Фраза», 18 марта 2018 года в Николаеве в собственной квартире застрелился 29-летний исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта, ветеран АТО, кавалер орден «За мужество» III степени Владислав Волошин.

Впоследствии в СМИ появилась якобы переписка Волошина с одним из чиновников аэропорта в одном из мобильных мессенджеров, в которой упоминается губернатор Савченко, тендеры, проверка НАБУ реконструкции аэропорта, документы от ОГА и намерения покончить с жизнью.

Тогда же глава Николаевской ОГА призвал не заниматься «непонятными вещами». Он заявил, что узнал о самоубийстве Волошина, когда проходил лечение, и не может поверить в это.

19 марта появилась противоречивая информация о последних днях героя. По одним данным на него незадолго до смерти якобы давили чиновники областной государственной администрации во главе с Алексеем Савченко. По другой — до последнего момента он не выказывал каких-либо признаков надвигающейся трагедии.

20 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что приняло меры для устранения возможных коррупционных рисков при осуществлении закупок в Николаевском международном аэропорту. «По результатам этой работы НАБУ, а также работы других правоохранительных органов, органов финансового контроля и исполнительной власти, общественности и средств массовой информации удалось предотвратить возможное хищение средств местного бюджета: договор, заключенный между компанией-победителем тендера по закупке работ и услуг по ремонту здания аэровокзала и КП „Николаевский международный аэропорт“ 21.02.2018 расторгнут в порядке статьи 849 Гражданского кодекса Украины», — сообщили в бюро.