Главные новости за 20 марта 2018 года

Савченко сняла ролик, который может сделать ее президентом Украины. Соратники народного депутата Украины, Героя Украины Надежды Савченко сняли ролик с участием депутата. Ролик является ответом на последние события, связанные с обвинением Савченко в госизмене и заявлениями Генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что Савченко планировала взорвать Раду. Видео разместила пресс-секретарь Татьяна Проторченко.

Стало известно, чем занимался руководитель Николаевского аэропорта накануне самоубийства. На и. о. директора Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина незадолго до смерти якобы давили чиновники областной государственной администрации во главе с Алексеем Савченко. Речь шла о подписании акта выполненных работ на терминале. «Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией, о подписании акта выполненных работ, относительно терминала. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было, его отменили. Это незаконно, поэтому он не соглашался», — рассказала заместитель генерального директора по развитию КП «Николаевский международный аэропорт» Алина Коротич.

В НАБУ подтвердили, что с Николаевским аэропортом, руководитель которого на днях застрелился, все не так чисто. Национальное антикоррупционное бюро Украины приняло меры для устранения возможных коррупционных рисков при осуществлении закупок в Николаевском международном аэропорту. Как сообщает НАБУ, 15 января Одесское территориальное управление организации направило письма с требованием принять немедленные меры реагирования в КП «Николаевский международный аэропорт», Николаевский областной совет, Николаевскую областную государственную администрацию, а также в Управление Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области.

Луценко рассказал, с чем на самом деле связаны обыски в «Новой почте». И вызвал гнев в соцсети. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что «Новая почта» не имеет претензий по поводу корректности проведенных на днях обысков в офисах компании. По данным самой компании, Генпрокурор подтвердил, что никаких нарушений зафиксировано не было. «Представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях „Новой почты“ в нескольких городах страны были корректными», — написал Луценко по результатам встречи с соучредителем «Новой почты» Вячеславом Климовым 19 марта.

Нардеп Яценко обновил собственный рекорд кнопкодавства. Народный депутат Украины Антон Яценко из группы «Возрождение» сумел в ходе заседания Верховной Рады 20 марта проголосовать сразу за шестерых коллег. Об этом сообщает движение «Честно». На видео видно, как в ходе голосования за законопроект № 8099 относительно среднесрочного бюджетного планирования Яценко проголосовал на шести пустых креслах подряд. При этом в зале его подбадривали: «Антон, давай, Антон».

Минэкономразвития создало сайт для отслеживания динамики цен. Министерство экономического развития и торговли Украины создало онлайн-ресурс для отслеживания динамики цен. Об этом сообщили в Офисе эффективного регулирования. Cайт «Платформа эффективного регулирования» создан Минэкономразвития при поддержке Государственной регуляторной службы, а также Офиса эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office, BRDO) и Инициативы Европейского Союза «EU4Business».

В Коростене пьяные школьницы устроили кровавые разборки. В Коростене Житомирской области две школьницы, 14 и 15 лет, устроили жестокую драку в местном парке. Еще одна школьница снимала инцидент на мобильный телефон. Видео опубликовали в соцсети, после чего оно начало активно распространяться. Впоследствии автор его удалила. «Выяснить причины драки не удалось. Обе девочки из неблагополучных семей», — рассказала инспектор ювенальной превенции коростенской полиции Ольга Яценко.

Российский ученый, говоря об отравлении Скрипаля, случайно подтвердил то, что постоянно отрицают российские дипломаты. К отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании вряд ли причастна Россия. Об этом в комментарии РИА Новости заявил доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, которого агентство характеризует как «входившего в советское время в группу разработчиков отравляющей системы „Новичок“». По словам ученого, тот факт, что все пострадавшие живы указывает на то, что «либо это вовсе не система „Новичок“, либо она была плохо „сварена“, халтурно применена». «Или же сразу после применения англичане использовали антидот, а для этого надо было знать, чем именно ты отравляешь», — указал эксперт, добавив, что даже малограмотные российские диверсанты не стали бы применять единственный препарат российского происхождения, поскольку это «просто смешно и недопустимо».

Американские СМИ опасаются, что Россия готовит в Европе еще одну войну по образу украинской. Россия помогает сербским сепаратистам из Боснии и Герцеговины наращивать вооруженные силы. Западные СМИ предупреждают о возможности вооруженного конфликта подобного тому. Что происходит в Украине. Как сообщается в отчете исследовательского центра Foreign Policy Research Institute «Босния на русской доске для рубки: угроза насилия и как это предотвратить», в Республике Сербской, автономном регионе Боснии и Герцеговины, где большинство составляют этнические сербы, происходит наращивание вооруженных сил. Согласно документам, которые удалось получить журналистам, местная полиция и другие должностные лица проходят военное обучение под руководством россиян, накапливают военное и все больше становятся похожими на хорошо обученных военных.

Российское «оружие возмездия» будет устанавливаться на украинские ракеты, отданные за газ, — СМИ. Первыми носителями новейшего российского оружия, гиперзвуковых блоков «Авангард», станут межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, полученные из Украины. По данным СМИ, в начале 2000-х годов из Украины за «газовые долги» были поставлены около 30 жидкостных ракет УР-100Н УТТХ. Как сообщает источник в российском оборонно-промышленном комплексе, после распада СССР эти ракеты хранились на складах в незаправленном состоянии, то есть практически новые, способные стоять на боевом дежурстве несколько десятков лет.

В США зафиксирована первая смерть от беспилотного автомобиля. В США в городе Темпе, пригороде Финикса беспилотная машина онлайн-сервиса по заказу такси Uber сбила женщину. Пострадавшая скончалась в больнице. Это первый известный случай смерти пешехода от технологии.

В Кении умер последний в мире самец северного белого носорога. Но ученые еще надеются его «воскресить». Последний в мире самец северного белого носорога по имени Судан умер в возрасте 45 лет в Кении. Об этом сообщается на странице заповедника Ol Pejeta. В частности, как сообщается, 19 марта ветеринары заповедника приняли решение его усыпить, так как животное страдало возрастными дегенеративными заболеваниями: его мускулы атрофировались, а кости крошились. По словам врачей, за последние сутки состояние носорога резко ухудшилось, он не мог вставать и сильно страдал.