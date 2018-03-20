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Российское «оружие возмездия» будет устанавливаться на украинские ракеты, отданные за газ, – СМИ

Российское «оружие возмездия» будет устанавливаться на украинские ракеты, отданные за газ, – СМИ

Первыми носителями новейшего российского оружия, гиперзвуковых блоков «Авангард», станут межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, полученные из Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, в начале 2000-х годов из Украины за «газовые долги» были поставлены около 30 жидкостных ракет УР-100Н УТТХ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе, после распада СССР эти ракеты хранились на складах в незаправленном состоянии, то есть практически новые, способные стоять на боевом дежурстве несколько десятков лет. «Часть этих ракет и станет носителями первой серии гиперзвуковых планирующих боевых блоков в течение ближайших лет», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что «с принятием на вооружение тяжелой ракеты РС-28 „Сармат“ такие блоки будут устанавливаться и на нее».

УР-100Н (Индекс ГРАУ — 15А30, по договору СНВ — РС-18А, по классификации НАТО — SS-19 mod.1 Stiletto, в переводе — Стилет) — советская жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования. Несет на борту 6 боевых блоков и комплекс средств преодоления ПРО противника.

Напомним, характеристики «Авангарда» впервые озвучил президент России Владимир Путин в марте 2018 года в своем послании Федеральному собранию. Тогда глава государства заявил о проведенных в стране испытаниях гиперзвукового ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, который «отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз». По словам Путина, «он идет к цели, как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

«Оружие возмездия» — название ряда амбициозных авиационных и ракетно-артиллерийских проектов нацистской Германии по созданию оружия для более действенных бомбардировок английских городов и вновь планируемых атак на США, как «возмездие» за налёты союзников во Второй мировой войне. В выступлениях пропагандистов Третьего рейха в качестве синонимов «оружия возмездия» употреблялись понятия «Копье Вотана», «Меч Зигфрида» и иные понятия древнегерманской мифологии.

Начиная с того времени, когда руководители Третьего рейха на основе анализа экономического и военного положения стали понимать, что рейх начинает проигрывать войну, «оружием возмездия» называлось и могло считаться таковым по значимости для предполагаемой победы достаточно много образцов новой военной техники.

Тэги: газ, Украина, долг, Россия, мир, оружие, угроза, ракета

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