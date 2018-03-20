Массивная утечка информации о пользователях стоила Цукербергу $6 млрд и главы службы безопасности

Глава отдела безопасности Facebook Inc. Алекс Стеймос планирует в скором времени уйти в отставку. Как выяснили журналисты «Фразы», данное решение вызвано рядом конфликтов между Стеймосом и руководством компании.

Как пишет The Wall Street Journal, Стеймос руководит безопасностью в соцсети с 2015 года. Его отдел, в частности, отвечал за реакцию на обвинения в использовании платформы представителями России с целью повлиять на результаты выборов президента США в 2016 году.

По словам источников, он выступал за обнародование большего количества деталей о вмешательстве России в выборы, тогда как некоторые другие топ-менеджеры, включая главу отдела внутренней политики Шерил Сандберг, придерживались более осторожного подхода.

Кроме того, в начале года многих сотрудников отдела безопасности перевели в другие подразделения, что укрепило Стеймоса в желании покинуть компанию.

Сам Стеймос в ответ на слухи заявил, что продолжает работать в компании, однако не стал комментировать свои будущие планы. Представитель Facebook отметил, что он является «важным членом команды», и также не стал распространяться по поводу его будущего.

В то же время, как сообщает телеканал CNBC, состояние Марка Цукерберга сократилось на 6,06 миллиарда долларов за последние сутки из-за снижения курса акций Facebook.

Несмотря на потерю более шести миллиардов, Цукерберг остается на четвертой позиции рейтинга самых богатых людей планеты.

Ранее СМИ сообщали, что Facebook оказалась в центре скандала, когда стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 млн граждан, имеющих страницы в социальной сети, без их ведома и согласия. Есть подозрения, что эти данные могли быть использованы в ходе президентской кампании 2016 года.

Генеральный прокурор штата Массачусетс Мора Хили рассказала о планах начать расследование этого дела. Аккаунт компании был заблокирован.

Сенаторы Эмми Клобучар и Джон Кеннеди выступили с требованием провести специальные слушания в Конгрессе, посвященные инциденту, с участием глав крупнейших интернет-компаний, включая Facebook, Google и Twitter. Тем временем сенатор Рон Вайден потребовал от Facebook разъяснений.

Скандал вызвал реакцию и в Европе. Так, председатель Европарламента Антонио Таяни назвал случившееся «неприемлемым нарушением прав на частную жизнь» и призвал расследовать деятельность Faceook и Cambridge Analytica, тогда как член Еврокомиссии по вопросам юстиции Вера Юрова призвала компанию более ответственно подходить к обработке личных данных и сообщила о планах обсудить инцидент со своими партнерами в США.