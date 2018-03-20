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В НАБУ подтвердили, что с Николаевским аэропортом, руководитель которого на днях застрелился, все не так чисто

В НАБУ подтвердили, что с Николаевским аэропортом, руководитель которого на днях застрелился, все не так чисто

Национальное антикоррупционное бюро Украины приняло меры для устранения возможных коррупционных рисков при осуществлении закупок в Николаевском международном аэропорту. Как выяснили журналисты «Фразы», как сообщило НАБУ в ответ на запрос «Украинской правды», 15 января Одесское территориальное управление организации направило письма с требованием принять немедленные меры реагирования в КП «Николаевский международный аэропорт», Николаевский областной совет, Николаевскую областную государственную администрацию, а также в Управление Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области.

«По результатам этой работы НАБУ, а также работы других правоохранительных органов, органов финансового контроля и исполнительной власти, общественности и средств массовой информации удалось предотвратить возможное хищение средств местного бюджета: договор, заключенный между компанией-победителем тендера по закупке работ и услуг по ремонту здания аэровокзала и КП „Николаевский международный аэропорт“ 21.02.2018 расторгнут в порядке статьи 849 Гражданского кодекса Украины», — говорится в сообщении бюро.

При этом в организации подчеркнули, что детективы бюро не осуществляют досудебного расследования возможных злоупотреблений при закупке упомянутых работ, и что этим занимается Следственное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Как сообщала «Фраза», 18 марта 2018 года в Николаеве в собственной квартире застрелился 29-летний исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта, ветеран АТО, кавалер орден «За мужество» III степени Владислав Волошин.

Впоследствии в СМИ появилась якобы переписка Волошина с одним из чиновников аэропорта в одном из мобильных мессенджеров, в которой упоминается губернатор Савченко, тендеры, проверка НАБУ реконструкции аэропорта, документы от ОГА и намерения покончить с жизнью.

Тогда же глава Николаевской ОГА призвал не заниматься «непонятными вещами». Он заявил, что узнал о самоубийстве Волошина, когда проходил лечение, и не может поверить в это.

19 марта появилась противоречивая информация о последних днях героя. По одним данным на него незадолго до смерти якобы давили чиновники областной государственной администрации во главе с Алексеем Савченко. По другой — до последнего момента он не выказывал каких-либо признаков надвигающейся трагедии.

Тэги: самоубийство, тендер, Николаевская область, ремонт, аэропорт, криминал, Национальное антикоррупционное бюро, Национальная полиция Украины

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