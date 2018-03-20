В Кении умер последний в мире самец северного белого носорога. Но ученые еще надеются его «воскресить»

Последний в мире самец северного белого носорога по имени Судан умер в возрасте 45 лет в Кении. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице заповедника Ol Pejeta в Twitter.

В частности, как сообщается, 19 марта ветеринары заповедника приняли решение его усыпить, так как животное страдало возрастными дегенеративными заболеваниями: его мускулы атрофировались, а кости крошились. По словам врачей, за последние сутки состояние носорога резко ухудшилось, он не мог вставать и сильно страдал.

Перед тем как сделать последнюю инъекцию, врачи собрали генетический материал животного. Ученые надеются спасти вид, использовав технологию искусственного оплодотворения и пересадив оплодотворенную яйцеклетку в тело самки южного белого носорога.

После смерти Судана на Земле осталось всего две представительницы этого вида — его дочь Наджин и внучка Фату.

Также в заповеднике сообщают, что в 1970-х годах Судан попал в чешский зооппарк Двур-Кралове и «за это время внес значительный вклад в сохранение своего вида — оплодотворил двух самок». Последние годы жизни он провел в Африке.

«Он был ласковым гигантом с необыкновенным характером. Учитывая его размер, многие люди его боялись, но в нем не было ни капли жестокости», — заявил представитель заповедника Элоди Сампере в комментарии CNN.

Представитель заповедника отметил, что ученым удалось собрать генетический материал носорога и есть надежда, что подвид удастся восстановить, сообщает американский телеканал «Си-Эн-Эн».

Директор природоохранной организации WildAid, курировавшей умершего носорога, Питер Найтс выразил надежду, что «мир извлечет урок из печальной кончины Судана и сделает все, чтобы положить конец торговле рогами носорогов». «Несмотря на то, что стоимость рогов падает в Китае и Вьетнаме, браконьерство все еще угрожает всем видов носорогов», — добавил Найтс.

Как сообщает Lenta.ru, в 1960 году популяция северных белых носорогов насчитывала 2250 особей. Однако спустя 20 лет в живых остались всего 15 животных. Огромную роль в вымирании животного сыграли браконьеры: рог животного считается целебным во многих африканских культурах и высоко ценится на черном рынке. Северный белый носорог является вторым по величине наземным животным после слона.