Нардеп Яценко обновил собственный рекорд кнопкодавства

Народный депутат Украины Антон Яценко из группы «Возрождение» сумел в ходе заседания Верховной Рады 20 марта проголосовать сразу за шестерых коллег. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице движения «Честно» в Twitter.
На видео видео, как в ходе голосования за законопроект № 8099 относительно среднесрочного бюджетного планирования Яценко проголосовал на шести пустых креслах подряд. При этом в зале его подбадривали: «Антон, давай, Антон».
«Другие депутаты, в частности из „Народного фронта“, видели нарушения — но просто сидели и смеялись», — жалуются в движении.
В итоге правительственный проект закона № 8099 — о внесении изменения в раздел VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины (относительно среднесрочного бюджетного планирования) — не приняли. Депутаты собрали лишь 215 голосов «за», сообщает «Украинская правда».
Как сообщала «Фраза», Антон Яценко стал наибольшим кнопкодавом по итогам 2016 года, сумев проголосовать за пятерых коллег за один раз.
В первой половине 2017 года Яценко продолжал уверенно удерживать пальму первенства по количеству подобных нарушений.