Нардеп Яценко обновил собственный рекорд кнопкодавства

Народный депутат Украины Антон Яценко из группы «Возрождение» сумел в ходе заседания Верховной Рады 20 марта проголосовать сразу за шестерых коллег. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице движения «Честно» в Twitter.

На видео видео, как в ходе голосования за законопроект № 8099 относительно среднесрочного бюджетного планирования Яценко проголосовал на шести пустых креслах подряд. При этом в зале его подбадривали: «Антон, давай, Антон».

«Другие депутаты, в частности из „Народного фронта“, видели нарушения — но просто сидели и смеялись», — жалуются в движении.

У кнопкодава-рецидивіста з @Vidrodzhennia Яценка з’явились «вболівальники» у @verkhovna_rada



Сьогодні під час кнопкодавства за шістьох — йому в залі кричали «Антон! Давай, Антон!» Інші депутати, зокрема з @NarodnyiFront, бачили порушення, але просто сиділи і сміялись. pic.twitter.com/sJErxPsRgf — ЧЕСНО (@chesno_movement) 20 марта 2018 г.

В итоге правительственный проект закона № 8099 — о внесении изменения в раздел VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины (относительно среднесрочного бюджетного планирования) — не приняли. Депутаты собрали лишь 215 голосов «за», сообщает «Украинская правда».

Как сообщала «Фраза», Антон Яценко стал наибольшим кнопкодавом по итогам 2016 года, сумев проголосовать за пятерых коллег за один раз.

В первой половине 2017 года Яценко продолжал уверенно удерживать пальму первенства по количеству подобных нарушений.