Бывшего президента Франции Николя Саркози взяли под стражу по подозрению в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, сейчас Саркози находится под стражей в здании судебной полиции в Нантерре, где дает показания по делу незаконного финансирования его президентской кампании 2007 года.

Как сообщает Le Monde со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Николя Саркози впервые допрашивают по этому делу с момента открытия дела в апреле 2013 года. Бывшего президента могут держать под стражей до 48 часов.

В рамках дела о финансировании кампании Саркози следователи проверяют утверждение о том, что режим ливийского диктатора Муаммара Каддафи тайно предоставил Саркози на избирательную кампанию в общей сложности 50 миллионов евро, что вдвое больше разрешенного законом бюджета.

Эти выплаты также нарушают правила внешнего финансирования кампании. Сам Саркози все обвинения отвергает.

Как сообщала «Фраза», в 2012 году Саркози обвинили в разглашении тайны следствия и вмешательстве в ход расследования теракта в Карачи.

В феврале 2016 году в рамках официального расследования бывшего президента Франции Николя Саркози допросили по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году. Тогда лимит средств, выделенных на финансирование предвыборной кампании президента, превысили вдвое.

Напомним, в 2014 году Николя Саркози подозревали в злоупотреблении служебным положением.

Еще ранее экс-президента Франции обвиняли в том, что он получал деньги на свою предвыборную кампанию в 2007 году от ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Николя Саркози известен своими хорошими отношениями с Владимиром Путиным, он активно выступал за снятие санкций с России, наложенных из-за агрессии против Украины.