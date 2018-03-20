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Минэкономразвития создало сайт для отслеживания динамики цен

Минэкономразвития создало сайт для отслеживания динамики цен

Министерство экономического развития и торговли Украины создало онлайн-ресурс для отслеживания динамики цен. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Офисе эффективного регулирования.

Cайт «Платформа эффективного регулирования» создан Минэкономразвития при поддержке Государственной регуляторной службы, а также Офиса эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office, BRDO) и Инициативы Европейского Союза «EU4Business».

На данном ресурсе теперь доступен инфляционный калькулятор, позволяющий оценить, как со временем менялись цены в стране. С помощью онлайн-конструктора можно подобрать продукты, из которых состоит блюдо, выбрать временной промежуток, и программа покажет, как менялась цена на каждый ингредиент в отдельности и на все блюдо в целом.

«Инструмент позволяет в несколько кликов увидеть, как меняются цены на популярные продукты в Украине, и уже на основе этого материала делать собственные выводы», — отметил председатель BRDO Алексей Гончарук.

Онлайн-сервис автоматически собирает данные из открытых источников (Госстат, НБУ, Мировой банк, Евростат) и фиксирует ежедневную динамику цен на товары по данным крупнейших онлайн-супермаркетов. Информация представлена ​​также в региональном разрезе по областям.

Динамика цен на потребительском рынке в регионах обновляется каждые две недели. Динамика цен в онлайн-магазинах обновляется ежедневно. Индексы потребительских цен актуализируются каждую неделю.

Пользователь может редактировать график в соответствии со своими целями и загружать его на свой компьютер. Также есть возможность встроить отдельные графики в свой веб-сайт.

Ранее СМИ сообщали, что вскоре Офис эффективного регулирования планирует также запустить индекс доступности жилья.

Тэги: общество, цена, экономика, продукты питания, сайт, Министерство экономического развития и торговли Украины

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