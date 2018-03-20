В аннексированном Крыму очередные военные учения

Вооруженные силы РФ начали широкомасштабные военные учения в оккупированном Крыму. Как выяснили журналисты "Фразы", Россия также проводит военные учения в двух сепратистских регионах Грузии – Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщает "Радио Свобода", к учениям привлечены около 8 тысяч военнослужащих. В учениях задействованы артиллерийские системы, ракетные установки и другие виды вооружения.

Учения начались 19 марта, на следующий день после президентских выборов в России.

Как сообщала «Фраза», 11 апреля 2015 года Россия начала военные учения авиации в Краснодарском крае вплотную к украинской границе.

В апреле 2016 года в Крыму стартовали учения военной авиации и тренировки по высадке десанта.

В июле 2016 года около 400 единиц техники, включая автономные пусковые установки «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс», отрабатывали задачи несения боевого дежурства; учения проходят в разных регионах России — от Тверской области до Алтайского края. Об этом сообщило управление пресс-службы и информации Минобороны РФ.

В начале сентября 2016 года началась активная фаза стратегического командно-штабного учения ВС РФ Кавказ-2016.

7 марта 2017 года в Западном военном округе Российской Федерации начался масштабный полевой выход воинских частей и подразделений войсковой противовоздушной обороны. К полевым занятиям привлечено 1,2 тыс. военнослужащих, задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники.

В марте 2017 года в Южном военном округе была начата внезапная проверка боеготовности.Проверка проводилась в соединениях, дислоцирующихся в Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской и Волгоградской областях, в Карачаево-Черкессии и Адыгее, а также в подразделениях зарубежных российских военных баз в Армении и Абхазии.

В сентябре 2017 года более 5 тысяч артиллеристов вооруженных сил РФ начали масштабные военные учения в Крыму.