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Американские СМИ опасаются, что Россия готовит в Европе еще одну войну по образу украинской

Американские СМИ опасаются, что Россия готовит в Европе еще одну войну по образу украинской

Россия помогает сербским сепаратистам из Боснии и Герцеговины наращивать вооруженные силы. Как выяснили журналисты «Фразы», западные СМИ предупреждают о возможности вооруженного конфликта подобного тому. Что происходит в Украине.

Как сообщает Newsweek со ссылкой на отчет исследовательского центра Foreign Policy Research Institute «Босния на русской доске для рубки: угроза насилия и как это предотвратить», в Республике Сербской, автономном регионе Боснии и Герцеговины, где большинство составляют этнические сербы, происходит наращивание вооруженных сил. Согласно документам, которые удалось получить журналистам, местная полиция и другие должностные лица проходят военное обучение под руководством россиян, накапливают военное и все больше становятся похожими на хорошо обученных военных.

Наряду с этим Москва поддерживает националистические группировки боевиков в самой Боснии и Герцеговине, где насчитывается, по меньшей мере 78 вооруженных формирований.

Как заявил бывший представитель Пентагона Майкл Карпентер, работавший над политикой в отношении России в администрации Обамы, «для Москвы (Республика Сербская) является очень удобным фактором, который она может использовать для дестабилизации Европы, когда захочет».

По данным издания, Республика Сербская значительно увеличила расходы на оружие, купив около 4000 автоматических винтовок за за последние два года. Кроме того, президент Республики Милорад Додик строит новую казарму недалеко от местного аэропорта, а бывшие бараки югославской армии превращаются в «учебные центры полиции».

Новая дорога, связывающая учебный центр с казармой, позволяет полиции действовать как настоящая армия. Как указывается в отчете, она «идет через заброшенные деревни и не имеет никакой другой цели, кроме скрытого перемещения оружия и военных».

Отметим, Милорад Додик был одним из первых, кто поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. «Путин является неприкосновенным политическим лидером русского народа, а также, я бы сказал, неприкосновенным политическим лидером всего свободного мира — тех, кто стремится уважать других», — заявил Додик в своем поздравлении.

Как сообщала «Фраза», 15 февраля 2016 года Босния и Герцеговина официально подала заявку на членство в ЕС.

10 марта 2018 года НАТО официально объявил о том, что «на сегодня четыре страны-партнера заявили о своем стремлении к вступлению в НАТО». Среди них указывается и Босния и Герцеговина.

Тэги: Европа, СМИ, Россия, мир, война, сепаратизм, Босния и Герцеговина

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