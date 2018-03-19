Главные новости за 19 марта 2018 года

История с «гранатами Савченко» не на шутку перепугала народных депутатов. Лидеры основных фракций Верховной Рады вместе с членами президиума внесли законопроект, регулирующий порядок доступа граждан в парламент. Депутаты предлагают обеспечить пропуск в сессионный зал исключительно через рамки металлоискателей. Один из авторов законопроекта, народный депутат от фракции «Батькивщины» Сергей Соболев заявил, что подход, предлагаемый в документе, является «мировой практикой». «Этот законопроект узаконивает прохождения через раму народных депутатов, как это делается в аэропортах ради безопасности. Если у депутата есть оружие, даже именное, депутат не имеет права заходить в сессионный зал или любое государственное учреждение кроме судов», — рассказал он.

Тимошенко согласилась лишить депутатской неприкосновенности лидера своего списка. Лидер фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко выразила готовность проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности с бывшей коллеги по фракции Надежды Савченко. Она считает, что власть устроила истерию вокруг бывшей летчицы, чтобы прикрыть антинародные действия. «Все, что делается вокруг Надежды Савченко в последние дни, свидетельствует о том, что такой шумихой реально прикрывают антиукраинского шаги, которые делаются... Я считаю это истерией, которое прикрывает реальное состояние дел с коррупцией с последним расхищение украинской собственности», — заявила Тимошенко в кулуарах Верховной Рады 19 марта.

Савченко: Луценко сейчас просто берет меня «на слабо». Генеральная прокуратура Украины не заинтересована в проведении публичного полиграфа по делу Савченко и Рубана. Об этом в эксклюзивном интервью «Фразе» рассказала народный депутат Украины, Герой Украины Надежда Савченко. Комментируя ситуацию с делом Рубана и обвинениями в госизмене, Савченко отметила: «Я могу сказать правду, но я скажу ее публично, скажу на весь мир, когда будет устроен детектор лжи. Именно тогда будет максимальное освещение правды».

Савченко: В тот день я впервые увидела в глазах депутатов настоящий ужас. Заявления Генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что депутатам грозит опасность со стороны Савченко, продемонстрировали готовность народа выстроиться в очередь, чтобы помочь «ускорить процесс». Об этом в эксклюзивном интервью «Фразе» заявила народный депутат Украины, Герой Украины Надежда Савченко. Комментируя заявления Луценко о том, что Савченко планировала обрушить купол парламента, народный депутат отметила: «Луценко — дурак как раз в том, что он такое рассказывает. Когда он это рассказал, то увидел реакцию людей, а главнее всего он увидел, что выстроится очередь из тех, кто будет желать помочь добить или хотя бы посмотреть, как это будут делать другие. То, что прокуратура делает, пытаясь уничтожить человека показательно, а наша власть делает это постоянно, это демонстрация того, как можно сломать. Но они не того человека выбрали для своих экзаменов».

Климкин решил трудоустроить высланных из РФ британских дипломатов в Украине. Глава МИД Украины Павел Климкин предлагает главе МИД Великобритании Борису Джонсону трудоустроить 23 высланных из РФ британских дипломатов в Киеве. «Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит будет помощь», — отметил Климкин.

На оккупированном Донбассе выпал оранжевый снег. В Горловке, Донецке, Луганске и ряде других населенных пунктах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сегодня, 19 марта, выпал снег рыжеватого оттенка. Множество сообщений подобного рода люди опубликовали в социальных сетях. Причины такого радикального изменения цвета снега никто из назвать не может. Некоторые все же выдвигают предпололожение, что снег мог окраситься пылью с терриконов. Другие говорят, что снег окрасился из-за песка, попавшего в атмосферу.

Процент проголосовавших за Путина неожиданно обрел апокалиптические формы. ВВП празднует победу. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на президентских выборах по итогам подсчета 99,65 процента протоколов участковых избирательных комиссий. За Путина проголосовали 76,66 процента избирателей (почти 56 миллионов голосов). Второе место занял выдвиженец КПРФ Павел Грудинин (11,8 процента и 8,57 миллиона голосов). На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,67 процента и свыше 4,1 миллиона голосов).

Лидеры развитых стран не торопятся поздравлять Путина с победой. Многие мировые лидеры до сих пор не поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах. На данный момент поздравления поступили от глав КНР и Кубы, президентов ряда стран СНГ, а также Латинской Америки. Первым с победой Путина поздравил сербский президент Александр Вучич, который пожелал Владимиру Путину «и дальше решительно вести страну четко определенной дорогой прогресса, во благо всех граждан». Затем свои поздравления прислали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, а также главы Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Молдавии и Таджикистана. Позже присоединились Куба и Боливия, а также непризнанная Абхазия.

Поляки всерьез задумались о том, чтобы выслать из страны российских дипломатов. Польша в знак солидарности с Великобританией подумывает о высылке из страны российских дипломатов. По данным СМИ, Польша рассматривает возможность введения санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в правительстве, кроме высылки дипломатов, Польша может ввести и другие санкции, направленные против российской экономической деятельности и окружения Владимира Путина.

Сотрудники Facebook могут быть причастны к «сливу» данных 50 миллионов пользователей. Социальная сеть Facebook проводит собственное расследование относительно связи своих сотрудников со сторонней компанией, которая завладела данными 50 миллионов пользователей. Предполагается, что они использовали личную информацию юзеров для поддержки штаба нынешнего президента США Дональда Трампа. Руководство корпорации выяснило, что сотрудники Facebook Джозеф Канселлор и Александр Коган являются создателями фирмы Global Science Research, которая предоставляла данные платформе Cambridge Analytica. Последняя была тесно связана с предвыборным штабом Трампа.

Ученые считают, что искусственный интеллект скоро научится писать стихи и шутить не хуже человека. Искусственный интеллект в ближайшие 10 лет научится писать художественные произведения, а также шутить не хуже людей. По мнению заведующего кафедрой сложных интеллектуальных систем Университета Пассау в Германии Бьорна Шуллера, пока что ИИ сложно состязаться с человеком в творчестве, однако разрыв между машинами и людьми становится все меньше. ИИ при работе имеет больше преимуществ как минимум в возможности использовать «Википедию» и интернет в целом.

Ученые доказали, что диабет возникает не из-за уровня сахара в крови. Ученые из Немецкого онкологического исследовательского центра (DKFZ) и Больницы Гейдельбергского университета (HUH) доказали, что повышение уровня глюкозы в крови является следствием, а не причиной диабета. Диабет второго типа может иметь молекулярные причины, не зависящие от инсулина и глюкозы. В ходе исследований было установлено, что если сокращать концентрацию глюкозы при помощи многочисленных препаратов, это одновременно снижает риск развития инфаркта и инсульта, а также облегчает проблемы с кровотоком, сообщает «Cell Metabolism».