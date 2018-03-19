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Британская полиция намерена эксгумировать тела умерших российских бизнесменов, – СМИ

Британская полиция намерена эксгумировать тела умерших российских бизнесменов, – СМИ

Власти Великобритании задумываются об эксгумации тел бизнесменов, смерть которых прежде вызывала подозрения. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, их останки собираются проверить на предмет возможного отравления.

Как сообщает Express со ссылкой на источники в окружении предпринимателей, такое решение было принято на фоне расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В частности, речь идет об останках бывшего соратника Бориса Березовского — Бадри Патаркацишвили. «МВД должно рассмотреть эксгумацию останков Бадри», — считает один из собеседников издания, напоминая, что после смерти Патаркацишвили токсикологическое исследование не проводилось.

Также эксгумировать могут и останки предпринимателя Александра Перепеличного. Эту информацию изданию подтвердили источники из бывшего окружения бизнесмена.

Между тем, как сообщает Sky News со ссылкой на главу контртеррористического командования полиции Лондона Кларка Джаретта, Скотланд-Ярд не нашел признаков наличия связи между убийством российского бизнесмена Николая Глушкова и отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

«Я должен подчеркнуть, что в ходе расследования не было обнаружено ничего, что позволило бы говорить о какой-либо связи с попыткой убийства в Солсбери», — сказал чиновник. По словам Джаретта, расследование убийства продолжается, полиция выслушала ряд свидетельств и изучает более 400 вещественных доказательств.

«Мы не обнаружили на данный момент никаких признаков насильственного проникновения, но судмедэксперты продолжают работать в доме Глушкова», — заявил он, призвав граждан предоставлять любую информацию, которая может помочь расследованию.

Как сообщала «Фраза», 13 февраля 2008 года в Лондоне в своем доме скончался бизнесмен и бывший кандидат в президенты Грузии Бадри Патаркацишвили. Члены семьи Патаркацишвили подтвердили это. Причиной смерти назывался сердечный приступ

11 марта 2008 года бывший глава Службы безопасности Грузии Игорь Георгадзе заявил, что Патаркацишвили скончался не от сердечного заболевания, а от секретного препарата, не оставляющего следов в организме жертвы.

Российский олигарх Борис Березовский умер на 68 году жизни 23 марта 2013 года в ванной своего дома в Лондоне.

26 марта того же года результаты вскрытия показали, что причиной его смерти стало удушение. При этом следов насилия зафиксировано не было. Таким образом, полиция сделала вывод о том, что причиной смерти Березовского могло стать самоубийство. Однако слова «суицид» в сообщении следствия не было.

13 марта 2018 года в Лондоне в собственном доме найден мертвым российский бизнесмен, друг Березовского, Николай Глушков.

17 марта полиция Великобритании начала уголовное расследование после смерти в Лондоне друга Бориса Березовского, российского бизнесмена Николая Глушкова по статье «убийство». По данным СМИ, его задушили собачьим поводком.

Напомним, 6 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.

Тэги: убийство, Великобритания, Россия, мир, смерть, расследование, подозрение

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