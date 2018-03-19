Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

На Оболони в многоэтажке прогремел взрыв

На Оболони в многоэтажке прогремел взрыв

В Киеве в многоэтажном доме прогремел взрыв. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве.

По предварительной информации взрыв произошел во время конфликта хозяина одной из квартир с неизвестными. Предположительно, была взорвана осколочная граната.

«В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что в подъезде дома на ул. Приречной произошел взрыв. На вызов выехали все профильные службы и следственно-оперативная группа. В настоящее время установлено, что происшествие произошло на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир с неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв, предположительно — осколочной гранаты. На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись», — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее «Фраза» сообщала, что 12 января 2017 года вечером в Киеве прогремел взрыв в одном из домов Днепровского района. Взрывное устройство было заложено в почтовом ящике известного киевского догхантера Алексея Святогора.

20 июля 2016 года в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина взорвалась на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

В феврале 2017 года в Киеве на ул. Короленковской, недалеко от ст. м «Олимпийская», прогремел подземный взрыв. Один человек получил ожоги лица.

30 мая 2017 года утром в Киеве на улице в Дарницком районе неизвестный застрелил мужчину. Объявлен план «Перехват». Погибшим оказался бывший и. о. директора «Укрспирта» Виктор Панков.

11 июня 2017 года в ​​Святошинском районе Киева на улице Малинской прохожий обнаружил на обочине женщину с огнестрельными ранениями. Пострадавшая скончалась в машине «скорой».

19 июля 2017 года в Киеве на парковке торгово-развлекательного центра «Проспект» возле станции метро «Черниговская» из автомата расстреляли человека.

В ночь на 24 августа в центре Киева двое неизвестных застрелили человека.

24 августа 2017 года вблизи здания Кабинета министров Украины, в центре Киева, произошел взрыв.

Тэги: Киев, полиция, взрыв, граната, ранение, конфликт, многоножка

Комментарии

Колонка автора
17.03.18 10:34

Стерх Володя и другие животные

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

19.03.18 20:45

Выборы Путина: игра с цифрами

Автор: Дмитрий Факовский

Главная новость дня

Главные новости за 19 марта 2018 года

Главные новости за 19 марта 2018 года
19.03.18 19:01
335
Последние новости
19.03.18 19:01

Главные новости за 19 марта 2018 года
19.03.18 17:42

На оккупированном Донбассе выпал оранжевый снег
19.03.18 16:41

Британская полиция намерена эксгумировать тела умерших российских бизнесменов, – СМИ
19.03.18 16:05

На Оболони в многоэтажке прогремел взрыв
19.03.18 15:41

Тимошенко согласилась лишить депутатской неприкосновенности лидера своего списка
19.03.18 15:34

Сотрудники Facebook могут быть причастны к «сливу» данных 50 миллионов пользователей
19.03.18 15:03

В ходе обысков правоохранители изъяли у «Новой почты» меньше денег, чем Генпрокурор потратил на Сейшелы
19.03.18 14:30

История с «гранатами Савченко» не на шутку перепугала народных депутатов
19.03.18 14:19

Теперь в Ровенской области официально будут поднимать красно-черные флаги ОУН
19.03.18 13:43

Ученые доказали, что диабет возникает не из-за уровня сахара в крови

Интервью

19.03.18 08:37

Надежда Савченко: Нашей власти я могу сказать только одно: бойтесь или бегите

Автор: Елена Коваленко

Фото и Видео
На оккупированном Донбассе выпал оранжевый снег
На оккупированном Донбассе выпал оранжевый снег
На оккупированном Донбассе выпал оранжевый снег
На оккупированном Донбассе выпал оранжевый снег
В Киеве неадекват с молотком напал на женщину
В Киеве неадекват с молотком напал на женщину
УПЛ: «Динамо» и «Шахтер» реабилитировались за провалы в еврокубках
УПЛ: «Динамо» и «Шахтер» реабилитировались за провалы в еврокубках
Вдоволь намитинговавшись в Киеве, сторонники Саакашвили приехали митинговать под дом Порошенко
Вдоволь намитинговавшись в Киеве, сторонники Саакашвили приехали митинговать под дом Порошенко
Путин в гробу, медведь и балалайка: в Украине протестуют против выборов президента РФ в Крыму
Путин в гробу, медведь и балалайка: в Украине протестуют против выборов президента РФ в Крыму
Полторы тысячи человек требуют отставки Порошенко в центре Киева
Полторы тысячи человек требуют отставки Порошенко в центре Киева
Католикос Всех армян Гарегин II освятил в Киеве фундамент армянского кафедрального собора
Католикос Всех армян Гарегин II освятил в Киеве фундамент армянского кафедрального собора
Журналистка Оксана Щирба выпустила новую эмоциональную книгу «Стежка в долонях»
Журналистка Оксана Щирба выпустила новую эмоциональную книгу «Стежка в долонях»
В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею
В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею
Сломавшийся подъемник начал вышвыривать людей на горнолыжном курорте в Грузии
Сломавшийся подъемник начал вышвыривать людей на горнолыжном курорте в Грузии
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов