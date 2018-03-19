На Оболони в многоэтажке прогремел взрыв

В Киеве в многоэтажном доме прогремел взрыв. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве.

По предварительной информации взрыв произошел во время конфликта хозяина одной из квартир с неизвестными. Предположительно, была взорвана осколочная граната.

«В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что в подъезде дома на ул. Приречной произошел взрыв. На вызов выехали все профильные службы и следственно-оперативная группа. В настоящее время установлено, что происшествие произошло на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир с неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв, предположительно — осколочной гранаты. На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись», — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее «Фраза» сообщала, что 12 января 2017 года вечером в Киеве прогремел взрыв в одном из домов Днепровского района. Взрывное устройство было заложено в почтовом ящике известного киевского догхантера Алексея Святогора.

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