Тимошенко согласилась лишить депутатской неприкосновенности лидера своего списка

Лидер фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко выразила готовность проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности с бывшей коллеги по фракции Надежды Савченко. Как выяснили журналисты «Фразы», она считает, что власть устроила истерию вокруг бывшей летчицы Надежды Савченко, чтобы прикрыть антинародные действия.

«Все, что делается вокруг Надежды Савченко в последние дни, свидетельствует о том, что такой шумихой реально прикрывают антиукраинского шаги, которые делаются... Я считаю это истерией, которое прикрывает реальное состояние дел с коррупцией с последним расхищение украинской собственности», — заявила Тимошенко в кулуарах Верховной Рады 19 марта, сообщает «Интерфакс-Украина».

Она уточнила, что речь, в частности, идет о намерении лишить государство управления газотранспортной системой.

При этом политик выразила сомнения, что Савченко могла бы организовать государственный переворот в Украине, однако подчеркнула, что в этой ситуации должны разобраться силовые структуры.

В этой связи Тимошенко сообщила, что фракция «Батькивщина» будет голосовать за лишение неприкосновенности бывшей коллеги по фракции, как и всегда голосует в вопросах лишения неприкосновенности.

В то же время глава фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил в ходе согласительного совета, что «политическую ответственность за мандат Савченко несет „Батькивщина“ и непосредственно Юлия Тимошенко».

Как сообщали СМИ, в 2014 году Надежда Савченко, находясь в российской тюрьме, возглавила предвыборный список ВО «Батькивщина», благодаря чему стала народным депутатом Украины.

Как сообщала «Фраза», 15 декабря 2016 года фракция партии «Батькивщина» в Верховной Раде исключила из своих рядов народного депутата Надежду Савченко после того как 6-7 декабря летчица тайно посетила Минск, где несколько часов разговаривала с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». По данным СМИ, встречу организовала Федеральная служба безопасности при содействии посольства РФ в Беларуси.

Тогда же стало известно, что она вышла из состава партии «Батькивщина».

23 декабря парламентский комитет по национальной безопасности и обороне принял решение об исключении Савченко из своего состава. Однако окончательно это решение было поддержано Верховной Радой лишь 15 марта 2018 года.

Напомним, 15 марта 2018 года появилась информация о том что народного депутата Украины Надежду Савченко подозревают в соучастии и подготовке государственного переворота в Украине по делу Рубана. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В тот же день СМИ сообщили, что Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. К ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

В интервью «Фразе» она заявила, что ее никто не выводил: «Я просто общалась со своими коллегами, с которыми, кстати, общаюсь достаточно часто, и потом мы просто пошли на перекур». Однако не стала отвечать на вопрос, были ли у нее с собой гранаты, подчеркнув, что тогда «впервые увидела в глазах депутатов настоящий ужас».