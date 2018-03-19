Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Тимошенко согласилась лишить депутатской неприкосновенности лидера своего списка

Тимошенко согласилась лишить депутатской неприкосновенности лидера своего списка

Лидер фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко выразила готовность проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности с бывшей коллеги по фракции Надежды Савченко. Как выяснили журналисты «Фразы», она считает, что власть устроила истерию вокруг бывшей летчицы Надежды Савченко, чтобы прикрыть антинародные действия.

«Все, что делается вокруг Надежды Савченко в последние дни, свидетельствует о том, что такой шумихой реально прикрывают антиукраинского шаги, которые делаются... Я считаю это истерией, которое прикрывает реальное состояние дел с коррупцией с последним расхищение украинской собственности», — заявила Тимошенко в кулуарах Верховной Рады 19 марта, сообщает «Интерфакс-Украина».

Она уточнила, что речь, в частности, идет о намерении лишить государство управления газотранспортной системой.

При этом политик выразила сомнения, что Савченко могла бы организовать государственный переворот в Украине, однако подчеркнула, что в этой ситуации должны разобраться силовые структуры.

В этой связи Тимошенко сообщила, что фракция «Батькивщина» будет голосовать за лишение неприкосновенности бывшей коллеги по фракции, как и всегда голосует в вопросах лишения неприкосновенности.

В то же время глава фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил в ходе согласительного совета, что «политическую ответственность за мандат Савченко несет „Батькивщина“ и непосредственно Юлия Тимошенко».

Как сообщали СМИ, в 2014 году Надежда Савченко, находясь в российской тюрьме, возглавила предвыборный список ВО «Батькивщина», благодаря чему стала народным депутатом Украины.

Как сообщала «Фраза», 15 декабря 2016 года фракция партии «Батькивщина» в Верховной Раде исключила из своих рядов народного депутата Надежду Савченко после того как 6-7 декабря летчица тайно посетила Минск, где несколько часов разговаривала с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». По данным СМИ, встречу организовала Федеральная служба безопасности при содействии посольства РФ в Беларуси.

Тогда же стало известно, что она вышла из состава партии «Батькивщина».

23 декабря парламентский комитет по национальной безопасности и обороне принял решение об исключении Савченко из своего состава. Однако окончательно это решение было поддержано Верховной Радой лишь 15 марта 2018 года.

Напомним, 15 марта 2018 года появилась информация о том что народного депутата Украины Надежду Савченко подозревают в соучастии и подготовке государственного переворота в Украине по делу Рубана. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В тот же день СМИ сообщили, что Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. К ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

В интервью «Фразе» она заявила, что ее никто не выводил: «Я просто общалась со своими коллегами, с которыми, кстати, общаюсь достаточно часто, и потом мы просто пошли на перекур». Однако не стала отвечать на вопрос, были ли у нее с собой гранаты, подчеркнув, что тогда «впервые увидела в глазах депутатов настоящий ужас».

Тэги: Верховная Рада Украины, Юлия Тимошенко, Батькивщина, следствие, депутатская неприкосновенность, Надежда Савченко

Комментарии

Колонка автора
17.03.18 10:34

Стерх Володя и другие животные

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

19.03.18 20:45

Выборы Путина: игра с цифрами

Автор: Дмитрий Факовский

Главная новость дня

Главные новости за 19 марта 2018 года

Главные новости за 19 марта 2018 года
19.03.18 19:01
335
Последние новости
19.03.18 19:01

Главные новости за 19 марта 2018 года
19.03.18 17:42

На оккупированном Донбассе выпал оранжевый снег
19.03.18 16:41

Британская полиция намерена эксгумировать тела умерших российских бизнесменов, – СМИ
19.03.18 16:05

На Оболони в многоэтажке прогремел взрыв
19.03.18 15:41

Тимошенко согласилась лишить депутатской неприкосновенности лидера своего списка
19.03.18 15:34

Сотрудники Facebook могут быть причастны к «сливу» данных 50 миллионов пользователей
19.03.18 15:03

В ходе обысков правоохранители изъяли у «Новой почты» меньше денег, чем Генпрокурор потратил на Сейшелы
19.03.18 14:30

История с «гранатами Савченко» не на шутку перепугала народных депутатов
19.03.18 14:19

Теперь в Ровенской области официально будут поднимать красно-черные флаги ОУН
19.03.18 13:43

Ученые доказали, что диабет возникает не из-за уровня сахара в крови

Интервью

19.03.18 08:37

Надежда Савченко: Нашей власти я могу сказать только одно: бойтесь или бегите

Автор: Елена Коваленко

Фото и Видео
На оккупированном Донбассе выпал оранжевый снег
На оккупированном Донбассе выпал оранжевый снег
На оккупированном Донбассе выпал оранжевый снег
На оккупированном Донбассе выпал оранжевый снег
В Киеве неадекват с молотком напал на женщину
В Киеве неадекват с молотком напал на женщину
УПЛ: «Динамо» и «Шахтер» реабилитировались за провалы в еврокубках
УПЛ: «Динамо» и «Шахтер» реабилитировались за провалы в еврокубках
Вдоволь намитинговавшись в Киеве, сторонники Саакашвили приехали митинговать под дом Порошенко
Вдоволь намитинговавшись в Киеве, сторонники Саакашвили приехали митинговать под дом Порошенко
Путин в гробу, медведь и балалайка: в Украине протестуют против выборов президента РФ в Крыму
Путин в гробу, медведь и балалайка: в Украине протестуют против выборов президента РФ в Крыму
Полторы тысячи человек требуют отставки Порошенко в центре Киева
Полторы тысячи человек требуют отставки Порошенко в центре Киева
Католикос Всех армян Гарегин II освятил в Киеве фундамент армянского кафедрального собора
Католикос Всех армян Гарегин II освятил в Киеве фундамент армянского кафедрального собора
Журналистка Оксана Щирба выпустила новую эмоциональную книгу «Стежка в долонях»
Журналистка Оксана Щирба выпустила новую эмоциональную книгу «Стежка в долонях»
В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею
В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею
Сломавшийся подъемник начал вышвыривать людей на горнолыжном курорте в Грузии
Сломавшийся подъемник начал вышвыривать людей на горнолыжном курорте в Грузии
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов