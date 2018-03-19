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Сотрудники Facebook могут быть причастны к «сливу» данных 50 миллионов пользователей

Сотрудники Facebook могут быть причастны к «сливу» данных 50 миллионов пользователей

Социальная сеть Facebook проводит собственное расследование относительно связи своих сотрудников со сторонней компанией, которая завладела данными 50 миллионов пользователей. Как выяснили журналисты «Фразы», предполагается, что они использовали личную информацию юзеров для поддержки штаба нынешнего президента США Дональда Трампа.

Как сообщает CNN, руководство корпорации выяснило, что сотрудники Facebook Джозеф Канселлор и Александр Коган являются создателями фирмы Global Science Research, которая предоставляла данные платформе Cambridge Analytica. Последняя была тесно связана с предвыборным штабом Трампа.

Как сообщает ряд зарубежных СМИ, фирма обладает информацией о нескольких десятках миллионов аккаунтов, собранной с помощью приложения для опросов под названием thisisyourdigitallife. Юзерам оно преподносилось как составитель «психологического портрета».

В блоге Facebook появилось сообщение о приостановке работы лаборатории стратегических коммуникаций, в том числе сбора аналитических данных о пользователях, до выяснения обстоятельств. Канселлор и Коган являются сотрудниками этого подразделения. Также компания временно прервала сотрудничество с Cambridge Analytica.

Позднее компания дополнила эту новость информацией о том, что Коган якобы не нарушал соглашение о конфиденциальности, так как пользователи сами соглашались на обработку данных, регистрируясь в приложении. Однако, насколько двое сотрудников корпорации злоупотребили своим служебным положением, пока неясно.

На сайте Cambridge Analytica указано, что компания занимается аналитикой данных, в том числе для политических проектов.

Ранее СМИ сообщали, что в 2016 году разработанное сотрудниками приложение thisisyourdigitallife было заблокировано на Facebook, соцсеть потребовала удалить информацию. Однако несколько дней назад руководству компании стало известно, что Cambridge Analytica не выполнила свои обещания.

Тэги: США, общество, Facebook, мир, криминал, пользователь, личные данные

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