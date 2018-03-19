В ходе обысков правоохранители изъяли у «Новой почты» меньше денег, чем Генпрокурор потратил на Сейшелы

Правоохранительные органы изъяли 132 тысячи гривен во время обысков в компании «Новая почта» в пятницу, 16 марта. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью «Экономической правде» сообщил совладелец компании Вячеслав Климов.

«Были проведены обыски в 42 кассах в 6 отделениях по всей Украине и в офисе. Никаких нарушений не было, только в отделении номер 1 города Харькова правоохранители изъяли 132 тыс. гривен, — рассказал Климов. — Это были деньги клиента, которые ожидали перевода через нашу финансовую компанию „Пост Финанс“. Они предназначались одной компании, и ожидали выдачи клиентам».

По утверждению бизнесмена, все сопутствующие транзакции для проведения данной операции имеются и отражены в финансовых документах компании. «Мы будем это оспаривать, потому что это абсолютно законные и отраженные в финансовой отчетности компании „Пост Финанс“ деньги, которые принадлежат нашим клиентам. Наверно, именно об этих деньгах говорит пресс-секретарь Генпрокурора», — заключил совладелец компании.

В комментариях к заявлению Климова один из пользователей обратил внимание на то, что изъятая у компании сумма значительно меньше той, которую Генеральный прокурор потратил на отдых на Сейшельских островах в начале этого года.

Как сообщала «Фраза», 16 марта 2017 года представители Генеральной прокуратуры Украины провели обыски в офисах Новой почты в Киеве, Полтаве и Харькове.

На следующий день пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что должностные лица Новой почты и группы родственных компаний могли использовать преступную схему по обналичиванию средств и неуплате налогов в особо крупных размерах.

Напомним, в начале января 2018 года стало известно, что семья Генпрокурора Юрия Луценко и нардепа Ирины Луценко получила от старшего сына Александра подарок в неденежной форме на сумму 170 тысяч гривен.

В конце месяца Луценко сообщил, что в качестве подарка он получил от сына поездку на отдых всей семьей. Но не уточнил, куда именно.

30 января он подтвердил информацию об отдыхе на Сейшелах, подчеркнув, что во время отдыха на островах «никаких излишеств там не было» и пообещав задекларировать все расходы. «Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно в марте-апреле», — объяснил Луценко.