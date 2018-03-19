История с «гранатами Савченко» не на шутку перепугала народных депутатов

Лидеры основных фракций Верховной Рады вместе с членами президиума внесли законопроект, регулирующий порядок доступа граждан в парламент. Как выяснили журналисты «Фразы», депутаты предлагают обеспечить пропуск в сессионный зал исключительно через рамки металлоискателей.

Один из авторов законопроекта, народный депутат от фракции «Батькивщины» Сергей Соболев в комментарии «Украинской правде» заявил, что подход, предлагаемый в документе, является «мировой практикой». «Этот законопроект узаконивает прохождения через раму народных депутатов, как это делается в аэропортах ради безопасности. Если у депутата есть оружие, даже именное, депутат не имеет права заходить в сессионный зал или любое государственное учреждение кроме судов», — рассказал он.

По словам Соболева, если такое оружие есть, депутат должен оставить ее в сейфах, которые будут размещены у входов. На уточняющий вопрос, имеет ли право охрана силой изъять оружие в случае, если рамка покажет, что депутат имеет его при себе, Соболев подчеркнул, что «этого человека просто не пропустят — доступ будет запрещен».

Он добавил, что такой же подход предусматривается и по отношению к охранникам депутата.

При этом депутат выразил сожаление, что законопроект не касается судов, так как там охрану осуществляет другой государственный орган. «Поэтому сейчас срочно готовятся поправки, в другой закон, чтобы сделать так же с судами», — заключил Соболев.

Между тем, как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея, его сотрудники сейчас тщательно проверяют помещения Верховной Рады на ул.Грушевского, 5. «Сегодня мероприятия по безопасности немного усилены в связи с тем, что происходит, в связи с теми заявлениями руководителей спецслужб, с теми задержаниями», — рассказал Гелетей, подчеркнув, что это происходит для того, чтобы все себя чувствовали в безопасности — как народные депутаты, так и журналисты.

В то же время он подчеркнул, что никто не видел оружия у внефракционного народного депутата Надежды Савченко в минувший четверг, когда она пришла в парламент. «Ни один военнослужащий не сообщил мне о том, что он видел гранаты или какие-то другие взрывоопасные устройства», — заявил чиновник, отвечая на вопрос, действительно ли тогда в сумке у Савченко были гранаты.

Он отметил, что, к сожалению, в настоящее время законодательство не дает сотрудникам Госохраны права досматривать личные вещи народного депутата.

Отвечая на уточняющий вопрос, имела ли при себе Савченко наградной пистолет, начальник УГО сказал: «Мы так считаем, что был наградной пистолет, но никто его не видел, и она его не демонстрировала, она его не сдавала перед тем, как зайти в Верховную Раду».

Гелетей напомнил, что существует постановление, которое запрещает проносить оружие в Верховную Раду и обязывает сдавать его представителям УГО, однако механизма проверки, если народный депутат занесет оружие, или какие-то другие опасные предметы, на сегодняшний день не существует.

Как сообщали СМИ, 15 марта 2018 года на заседании Верховной Рады Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки внефракционным народным депутатом Надеждой Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале парламента. «У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания: как провести террористический акт здесь, в этом зале. Уничтожить двумя боевыми гранатами две ложи в парламенте, из минометов обстрелять купол парламента и из автоматов добивать тех, кто бы выжил», — сказал он.

Как сообщала «Фраза», в тот же день СМИ сообщили, что Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. К ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

В интервью «Фразе» она заявила, что ее никто не выводил: «Я просто общалась со своими коллегами, с которыми, кстати, общаюсь достаточно часто, и потом мы просто пошли на перекур». Однако не стала отвечать на вопрос, были ли у нее с собой гранаты, подчеркнув, что тогда «впервые увидела в глазах депутатов настоящий ужас».

Напомним, Верховная Рада Украины исключила Савченко из комитета национальной безопасности и обороны. Тогда же появилась информация о ттом, что, якобы, Савченко пронесла в парламент гранаты.

16 марта 2018 года Савченко внесли в базу сайта «Миротворец». Информация о ней размещена в разделе «Чистилище».