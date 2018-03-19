Теперь в Ровенской области официально будут поднимать красно-черные флаги ОУН

В Ровенской области в праздничные дни будут поднимать красно-черный флаг ОУН. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Ровенского облсовета.

Депутаты от фракции ВО «Свобода», которые и инициировали указанный проект отмечают, что исторически для Украины революционный флаг ОУН ‒ это флаг страны, которая защищает свою целостность от посягательств врагов украинского народа, флаг, который орошен кровью украинских повстанцев 40-50 лет XX века и героев современности ‒ украинских киборгов, флаг ‒ который ведет в бой украинских патриотов против русских оккупантов.



Решение областного совета определяет перечень дат связанных с главными событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти украинских героев. В эти дни на мачтах зданий органов местного самоуправления, рядом с национальным флагом будет поднят и красно-черный флаг. Кроме того депутаты рекомендуют всем руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, общественных объединений Ровенской области также вывешивать революционный флаг ОУН.

Перечень дат, связанных с примечательными событиями национально освободительной борьбы, в которые, на протяжении следующего года, на территории области будут официально подняты революционные флаги ОУН:



1 января — день рождения председателя Провода ОУН — Степана Бандеры (1909-1959 гг.) ;



3 февраля — день создания ОУН;



12 февраля — день гибели генеральского хорунжего, командира УПА-север Дмитрия Клячкивского — «Клима Савура» (1910-1944 гг.);



9 марта — день рождения Тараса Боровця (псевдоним — Клубень) (1908- 1981 гг.) — деятеля украинского повстанческого движения времен Второй мировой войны;



22-23 апреля — годовщина боя между отделами УПА и войсками НКВД и Красной армии на территории Здолбуновского района, в урочище Гурби, в 1944 г.;



21 мая — День памяти жертв политических репрессий;



23 мая — Праздник Героев или День Героев;



30 июня — день провозглашения Акта возобновления Украинского государства;



14 октября — День защитника Украины, день создания УПА;



21 ноября — День Достоинства и Свободы.

Организация украинских националистов (ОУН) — украинская националистическая ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины (период наивысшей активности — конец 1920-х−1950-е гг.). На первоначальном этапе декларировала своей ближайшей целью защиту этнического украинского населения от репрессий и эксплуатации со стороны польского и советского правительства, конечной — создание самостоятельного и единого украинского государства, которое должно было включать в себя польские, советские, румынские и чехословацкие территории, населённые украинцами.

При этом руководство ОУН рассматривало террор как приемлемое средство борьбы за достижение своих целей. Как явствует из программных положений ОУН и заявлений её руководителей, её деятельность носила антипольский, антисоветский и антикоммунистический характер. ОУН была создана на I Конгрессе (Сборе) украинских националистов в Вене 27 января−3 февраля 1929 года.