Ученые доказали, что диабет возникает не из-за уровня сахара в крови

Ученые из Немецкого онкологического исследовательского центра (DKFZ) и Больницы Гейдельбергского университета (HUH) доказали, что повышение уровня глюкозы в крови является следствием, а не причиной диабета. Как выяснили журналисты «Фразы», диабет второго типа может иметь молекулярные причины, не зависящие от инсулина и глюкозы.



В ходе исследований было установлено, что если сокращать концентрацию глюкозы при помощи многочисленных препаратов, это одновременно снижает риск развития инфаркта и инсульта, а также облегчает проблемы с кровотоком, сообщает «Cell Metabolism».

«Но это справедливо только до определённого момента, — заявил один из руководителей исследования Питер Наврот. — В последние годы клинические испытания показали, что, даже когда уровень сахара в крови опускали ниже порогового для диабета значения, у многих пациентов по-прежнему развились проблемы с нервами и почками. Это говорит о том, что диабет второго типа может иметь молекулярные причины, не зависящие от инсулина и глюкозы».



Используя генную инженерию, исследователи отключили у насекомых выработку фермента, который разрушает метилглиоксаль, что привело к постоянному накоплению метаболита глюкозы. В итоге мухи сначала приобрели резистентность к инсулину, а затем стали страдать ожирением. Кроме того, в преклонном по мушиным меркам возрасте у них также нарушился уровень глюкозы.

«Конечно, мухи и люди связаны не очень тесно. Однако, поскольку в процессе эволюции энергетический метаболизм развился очень рано, наши результаты могут быть переведены на млекопитающих и человека», — говорит соавтор исследования Аурелио Телеман.

Ранее «Фраза» сообщала, что увеличение риска развития раковых заболеваний у людей с диабетом второго типа связано с генными мутациями.