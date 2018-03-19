Лидеры развитых стран не торопятся поздравлять Путина с победой

Многие мировые лидеры до сих пор не поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах. Как выяснили журналисты «Фразы», на данный момент поздравления поступили от глав КНР и Кубы, президентов ряда стран СНГ, а также Латинской Америки.

Как сообщает «Эхо Москвы», первым с победой Путина поздравил сербский президент Александр Вучич, который пожелал Владимиру Путину «и дальше решительно вести страну четко определенной дорогой прогресса, во благо всех граждан». Затем свои поздравления прислали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, а также главы Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Молдавии и Таджикистана. Позже присоединились Куба и Боливия, а также непризнанная Абхазия.

В частности, известно, что Назарбаев передал свои поздравления по телефону, а «президент Боливарианской республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени венесуэльского народа» поздравил «президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с его переизбранием на этот пост на период 2018-2024 годы, а славный российский народ — с проявлением патриотизма, высокого гражданского самосознания и крепкой приверженности демократии в этот важный и исторический день выборов».

«Приветствуем убедительную победу брата, президента России Владимира Путина. Россия уважает достоинство народов и гарантирует геополитический баланс и международный мир перед натиском империализма», — написал президент Боливии Эво Моралес, сообщает Lenta.ru.

«Путин является неприкосновенным политическим лидером русского народа, а также, я бы сказал, неприкосновенным политическим лидером всего свободного мира — тех, кто стремится уважать других», — заявил президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Среди поздравивших Путина оказался и бывший президент РФ, премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

В то же время лидеры так называемого западного мира сохраняют полное молчание. Большинство глав ведущих стран, в том числе президент США Дональд Трамп, не только не поздравили Владимира Путина, но и в принципе никак не прокомментировали итоги прошедших в России выборов.

Как сообщала «Фраза», действующий президент России Владимир Путин лидирует на президентских выборах по итогам подсчета 99,65% протоколов участковых избирательных комиссий с рекордным показателем в 76,66% голосов избирателей.

Напомним, Украина, как и большинство западных стран, выступила с протестом против проведения выборов президента РФ в Крыму.