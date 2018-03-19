В Сети появилась переписка застрелившегося героя АТО, возглавившего Николаевский аэропорт

В Сети появилась переписка бывшего военного летчика, и.о. директора Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина, который покончил жизнь самоубийством, с одним из друзей. Как выяснили журналисты «Фразы», в переписке говорится о сложных отношениях Волошина с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко.



Переписку опубликовало издание «НикВести».



«Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять. Хотя, с..., суицидальные наклонности мысли меня уже неделю не покидают», — написал Волошин собеседнику 21 февраля.



Далее он поделился копиями поручений главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, а также копией выводов проверки Госаудитслужбы по поводу ремонтных работ в аэропорту.





Далее из переписки видно, что Владислав Волошин хотел написать заявление на увольнение, но губернатор продлил ему контракт.



«Я бы уже свалил. Но за спиной 100 человек, которые останутся без работы» — написал Волошин.

В то же время, Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко назвал «чушью» обнародование скандальной переписки исполняющего обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина, в которой упоминался губернатор Николаевщины.

Об этом Алексей Савченко написал у себя на странице в Facebook.

«Вчерашняя трагическое событие до сих пор не укладывается в голове. Многие из тех, кто даже не был знаком с Владом и его работой на предприятии, начали распространять различную чушь о каких-то миллионных тендерах и прочем. Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП „Николаевский международный аэропорт“, которые и натворили на предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами. Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся. Жду официальной позиции компетентных органов и все, кто причастен к тому, что произошло, несмотря ни на какие нюансы, обязательно понесут ответственность», — написал Савченко.

Комментируя трагедию чиновник объявил, что Владиславу Волошину завидовало предыдущее руководство предприятия.

«Через неделю было его официальное представление в должности и сразу завистливые взгляды бывших руководителей предприятия, увидели в нем конкурента. Несмотря на это, Влад строил планы на будущее, одним из этапов в которых был запуск николаевского аэропорта. Но», — написал Савченко.

Ранее «Фраза» сообщала, что 18 марта в Николаеве в собственной квартире застрелился 29-летний исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта Владислав Волошин.