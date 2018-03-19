Поляки всерьез задумались о том, чтобы выслать из страны российских дипломатов

Польша в знак солидарности с Великобританией подумывает о высылке из страны российских дипломатов. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, Польша рассматривает возможность введения санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как сообщает Gazeta Prawna со ссылкой на источников в правительстве, кроме высылки дипломатов, Польша может ввести и другие санкции, направленные против российской экономической деятельности и окружения Владимира Путина.

Как утверждается, обсуждение введения санкций продолжается еще с прошлой недели, но решение откладывали до получения результатов выборов в РФ.

По данным издания, накануне польский премьер Матеуш Моравецкий общался на эту тему с британским премьером Терезой Мэй. Дело отравления бывшего шпиона будет также в центре сегодняшних переговоров Моравецкого и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая 19 марта посещает Варшаву.

Решение о санкциях будет зависеть и от сегодняшней встречи министров иностранных дел в Брюсселе. С точки зрения польского правительства, лучшим сценарием являются совместныхе действия против РФ на уровне ЕС. Впрочем, Польша готова отреагировать и самостоятельными санкциями против России.

Как сообщала «Фраза», 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Она также официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери и заявила о созыве внеочередного заседания Совета безопасности ООН.

В ответ 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве.

Напомним, 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

15 марта появилась информация о том, что в МИД России отреагировали на выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в связи с истечением ультиматума российской стороне по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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